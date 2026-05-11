Советы

Модно ли греть кофе в микроволновке: дело не только во вкусе

кофе, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 14:35
Разогреть остывший кофе в микроволновке кажется простым решением. Однако, как предупреждают гастроэнтерологи, после повторного нагрева напиток может стать более горьким, кислым и раздражающим для желудка, сообщает Zakon.kz.

Во время остывания и повторного нагрева в кофе меняется состав кислот. В частности, хлорогеновая кислота – один из природных антиоксидантов – начинает распадаться на другие соединения. Из-за этого вкус становится более резким и терпким, а сам напиток может вызывать сухость во рту и изжогу, особенно у людей с чувствительным желудком или кислотным рефлюксом, пишет Daily Mail.

Сам по себе такой кофе не становится опасным или "ядовитым". Однако регулярное употребление многократно разогретого напитка может сильнее раздражать ЖКТ, особенно если пить его натощак.

Кроме вкуса есть и другая проблема: микроволновка нагревает жидкость неравномерно. Верх кофе может оставаться прохладным, а внутри температура будет значительно выше, что ухудшает аромат и текстуру напитка.

Снизить кислотность кофе помогают несколько простых приемов:

  • выбирать зерна темной обжарки – они обычно мягче для желудка;
  • пить кофе с молоком – молочные белки частично смягчают кислотность;
  • попробовать cold brew – кофе холодного заваривания содержит меньше кислот и часто переносится легче.

Недавнее исследование показало, как кофе влияет на старение организма.

Айсулу Омарова
