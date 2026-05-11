Почему люди снова набирают вес и как этого избежать, выяснили ученые

Ежедневная ходьба примерно по 8,5 тысяч шагов может помочь людям удержать вес после похудения. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых представят на European Congress on Obesity 2026 в Стамбуле, передает Zakon.kz.

Как отметил профессор Марван Эль Гхоч, главная проблема лечения ожирения заключается не в снижении веса, а в предотвращении его повторного набора, сообщает European Association for the Study of Obesity (EASO).

"Около 80% людей с лишним весом или ожирением, которым удалось похудеть, в течение трех–пяти лет снова набирают часть или весь потерянный вес", – пояснил ученый.

Исследователи проанализировали 18 рандомизированных исследований, а в итоговый метаанализ включили данные 14 работ с участием 3758 взрослых людей. Средний возраст участников составлял 53 года, а средний индекс массы тела – 31.

Участников разделили на две группы. Одна проходила программы изменения образа жизни, включавшие диету, увеличение физической активности и подсчет шагов. Контрольная группа либо только соблюдала диету, либо не получала лечения.

"На старте исследования обе группы проходили примерно одинаковое количество шагов – около 7,2 тысячи в день. Во время программы похудения участники из основной группы увеличили среднее число шагов до 8454 в сутки. За этот период они потеряли в среднем 4,39% массы тела – около четырех килограммов", – отмечается в публикации.

После завершения активной фазы похудения люди в основном сохранили уровень физической активности – примерно 8241 шаг в день. Благодаря этому им удалось удержать большую часть результата: средняя долгосрочная потеря веса составила около трех килограммов.

Дополнительный анализ показал, что именно поддержание высокого уровня ежедневной ходьбы связано с меньшим риском повторного набора веса. При этом увеличение числа шагов практически не влияло на скорость похудения на первом этапе, поскольку основную роль в краткосрочном снижении массы тела, вероятно, играет ограничение калорий.

По словам ученых, 8500 шагов в день – простой и доступный способ снизить вероятность возврата веса после диеты.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.

Ранее врач назвала восемь главных правил, которые помогут не испортить отпуск проблемами с желудком.

Канат Болысбек
