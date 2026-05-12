Наука и технологии

Чтение, музыка и музеи могут замедлять старение организма – ученые

счастливые пенсионеры, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 20:20
Регулярное чтение, прослушивание музыки и посещение музеев могут быть связаны с более медленным биологическим старением, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из University College в Лондоне, опубликовавшие работу в журнале Innovation in Aging.

В исследовании проанализировали данные 3556 взрослых жителей Великобритании, включая опросы и анализы крови. Ученые изучали изменения ДНК, связанные с биологическим возрастом, и сопоставляли их с частотой культурной активности участников.

Результаты показали, что люди, которые хотя бы раз в неделю читали, слушали музыку или посещали культурные мероприятия, старели примерно на 4% медленнее по биологическим показателям. По оценке авторов, этот эффект сопоставим с пользой регулярной физической активности.

Исследователи объясняют возможный механизм тем, что искусство одновременно дает эмоциональную, интеллектуальную и социальную стимуляцию, снижая уровень стресса и воспалительных процессов в организме. Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей старше 40 лет.

Ранее мы сообщали, что ученые выявили неожиданный способ замедлить старение.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
