Главные симптомы хантавируса перечислил врач

Жар, усталость, ломота в теле, затрудненное дыхание и сепсис – такими симптомами сопровождается хантавирус, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 мая 2026 года РИА Новости рассказал врач Серхио Де Оливера, работающий на границе Уругвая и Бразилии.

"Симптомы включают жар, усталость, ломоту в теле, затрудненное дыхание, сепсис", – перечислил он.

При неблагоприятном сценарии, как отметил специалист, заболевание может принять тяжелые формы, вплоть до летального исхода.

Вспышка хантавируса Андес – южноамериканской разновидности хантавируса, переносимой грызунами – произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля 2026 года из аргентинской Ушуайи. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. ВОЗ считает вероятным, что первый пациент заразился до посадки в Аргентине, после чего на борту могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.

