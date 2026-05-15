Победу "Реала" омрачило поведение фанатов на "Бернабеу"
Ярким свидетельством подобной истории стал матч 36-го тура Ла Лиги, где "Галактикос" обыграл "Реал Овьедо" со счетом 2:0.
Перед стартовым свистком уже на разминке фанаты королевского коллектива начали освистывать игроков собственной команды.
А по ходу самой игры свист продолжился, особенно этот жест был направлен в адрес Жуниора Винисиуса, Килиана Мбаппе, Давида Куртуа и практически большинства членов команды.
Что касается главного снайпера хозяев Мбаппе, то он вышел на замену на 69-й минуте и его появление на поле вызвало гул и свист.
🚨⚠️ Real Madrid fans at the Bernabéu whistling Kylian Mbappé tonight. ❗️@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/oDbLgI4yfi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026
В одном из игровых моментов болельщики высветили баннер, направленный в адрес президента клуба Флорентино Переса.
Сам же босс "Реала" спустя время вступил в словесную перепалку с фанатами на стадионе.
💣 Florentino Pérez se enfrenta con un aficionado y la seguridad retira dos pancartas contra el presidente en el @realmadrid – @RealOviedo— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 14, 2026
😬 "Florentino vete ya"
👀 "Florentino, culpable"
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/VsXIs7BAu2
Накануне главный человек мадридского коллектива бросил вызов конкурентам и объявил досрочные выборы на президентство.