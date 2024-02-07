"Реал" и "Аль-Наср" Роналду могут сыграть на "Сантьяго Бернабеу"

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", капитаном которого является португальская звезда Криштиану Роналду, может сыграть товарищеский матч с мадридским "Реалом" в рамках открытия арены "Сантьяго Бернабеу" после его реконструкции, сообщает Zakon.kz.

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Если же данный матч между "Реалом" и "Аль-Насром" все же состоится, то это будет возвращение в родные пенаты Криштиану Роналду, который надевал футболку королевского клуба в течение 9 лет, где добился всех возможных титулов мирового футбола на клубном уровне.

Как информирует журналист Сауд Аль-Сарами, "Галактикос" хочет пригласить своего бывшего игрока и его команду в честь завершения реконструкции одного из самых знаменитых арен мира – "Сантьяго Бернабеу".





Фото: Instagram/cristiano

На данный момент пока неизвестны даты открытия обновленного стадиона, который проходит реконструкцию уже несколько лет. Возможно, это произойдет в конце текущего сезона или в начале 2025 года. И к этому матчу президент "сливочных" Флорентино Перес хочет иметь в своем составе француза Килиана Мбаппе, кумиром которого является как раз Криштиану Роналду.





Фото: Instagram/cristiano

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду защищал честь мадридцев с 2009 по 2018 года. Стоит напомнить, что Криштиану 5 февраля отметил свое 39-летие.

Happy 39th birthday to Cristiano Ronaldo 🥳🇵🇹



What a career CR7’s had… 🤩🏆pic.twitter.com/6SHWNYviXx — SPORTbible (@sportbible) February 5, 2024

Лидер сборной Португалии является лучшим бомбардиром в истории клуба, забил 450 голов в 438 матчах. В составе команды Роналду дважды становился победителем Ла Лиги и Кубка Испании, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, 4 раза поднимал трофей Лиги чемпионов УЕФА и 3 раза клубного чемпионата мира.

