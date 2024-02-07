Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Реал" и "Аль-Наср" Роналду могут сыграть на "Сантьяго Бернабеу"

Футбол Игра Реал Фото: Instagram/cristiano
Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", капитаном которого является португальская звезда Криштиану Роналду, может сыграть товарищеский матч с мадридским "Реалом" в рамках открытия арены "Сантьяго Бернабеу" после его реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое  на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Если же данный матч между "Реалом" и "Аль-Насром" все же состоится, то это будет возвращение в родные пенаты Криштиану Роналду, который надевал футболку королевского клуба в течение 9 лет, где добился всех возможных титулов мирового футбола на клубном уровне.

Как информирует журналист Сауд Аль-Сарами, "Галактикос" хочет пригласить своего бывшего игрока и его команду в честь завершения реконструкции одного из самых знаменитых арен мира – "Сантьяго Бернабеу". 

Футбол Матч Реал

Фото: Instagram/cristiano

На данный момент пока неизвестны даты открытия обновленного стадиона, который проходит реконструкцию уже несколько лет. Возможно, это произойдет в конце текущего сезона или в начале 2025 года. И к этому матчу президент "сливочных" Флорентино Перес хочет иметь в своем составе француза Килиана Мбаппе, кумиром которого является как раз Криштиану Роналду.

Футбол Матч Реал

Фото: Instagram/cristiano

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду защищал честь мадридцев с 2009 по 2018 года. Стоит напомнить, что Криштиану 5 февраля отметил свое 39-летие.

Лидер сборной Португалии является лучшим бомбардиром в истории клуба, забил 450 голов в 438 матчах. В составе команды Роналду дважды становился победителем Ла Лиги и Кубка Испании, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, 4 раза поднимал трофей Лиги чемпионов УЕФА и 3 раза клубного чемпионата мира. 

Читайте также

Тяжелая атлетика Серебро ЧА-2024
Казахстан завоевал второе "серебро" на ЧА-2024 по тяжелой атлетике
Футбол Самый ценный игрок
Кто из футболистов чаще всего брал первую звезду матча
Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Лига Чемпионов УЕФА Мбаппе Килиан Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: