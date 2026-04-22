Спорт

Испанский журналист нашел главного виновника всех бед "Реала"

Футбол Обвинение Журналиста, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 15:35
За последнюю неделю самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", получил массу критических высказываний не только в свой адрес, но и в сторону своих звездных игроков, сообщает Zakon.kz.

Причиной таких нападок стали неудовлетворительные результаты королевского клуба, который второй год подряд может остаться без чемпионства в Ла Лиге, плюс недавний вылет из Лиги чемпионов УЕФА вовсе огорчил и без того недовольных фанатов.

Также общественность винит в этих неудачах не только тренерский штаб "Реала", но и игроков, где основные стрелы направлены на Винисиуса Жуниора, о чем резко накануне высказался журналист Хуанфре Санс.

"Продать Винисиуса – это лучшее решение для "Реала". Это все началось в день матча с "Барсой", тогда еще при Алонсо он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть и никто его не остановил. Ему надо признать свои ошибки, но думаю, он уже стер свой потенциал. Его оставили в команде из-за его хорошей игры, это была цена, которую клуб заплатил за его поведение, и некоторые его действия прощались. В свете провальных сезонов нужны решительные меры".Хуанфре Санс

Свое отношение к последним результатам любимой команды мадридские болельщики продемонстрировали на последней игре "Реала" в рамках Ла Лиги, когда многотысячная арена освистала Винисиуса и Мбаппе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Реал" довел беспроигрышную серию до 36 матчей в испанском первенстве
17:19, 02 сентября 2024
"Реал" довел беспроигрышную серию до 36 матчей в испанском первенстве
"Реал" одержал первую победу в ходе подготовки к новому сезону
14:04, 07 августа 2024
"Реал" одержал первую победу в ходе подготовки к новому сезону
Официально представлен новый главный тренер "Реала"
17:46, 26 мая 2025
Официально представлен новый главный тренер "Реала"
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальная отставка произошла в "Актобе" после давления фанатов
15:29, Сегодня
Скандальная отставка произошла в "Актобе" после давления фанатов
Федерация футбола может ускорить смягчение скандальных лимитов в КПЛ
15:21, Сегодня
Федерация футбола может ускорить смягчение скандальных лимитов в КПЛ
Главный "актёр" UFC пригрозил Арману Царукяну
15:05, Сегодня
Главный "актёр" UFC пригрозил Арману Царукяну
Казахстан выиграл два "золота" и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира
14:48, Сегодня
Казахстан выиграл два "золота" и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира
