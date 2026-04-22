Испанский журналист нашел главного виновника всех бед "Реала"

За последнюю неделю самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", получил массу критических высказываний не только в свой адрес, но и в сторону своих звездных игроков, сообщает Zakon.kz.

Причиной таких нападок стали неудовлетворительные результаты королевского клуба, который второй год подряд может остаться без чемпионства в Ла Лиге, плюс недавний вылет из Лиги чемпионов УЕФА вовсе огорчил и без того недовольных фанатов.

Также общественность винит в этих неудачах не только тренерский штаб "Реала", но и игроков, где основные стрелы направлены на Винисиуса Жуниора, о чем резко накануне высказался журналист Хуанфре Санс.

"Продать Винисиуса – это лучшее решение для "Реала". Это все началось в день матча с "Барсой", тогда еще при Алонсо он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть и никто его не остановил. Ему надо признать свои ошибки, но думаю, он уже стер свой потенциал. Его оставили в команде из-за его хорошей игры, это была цена, которую клуб заплатил за его поведение, и некоторые его действия прощались. В свете провальных сезонов нужны решительные меры". Хуанфре Санс

Свое отношение к последним результатам любимой команды мадридские болельщики продемонстрировали на последней игре "Реала" в рамках Ла Лиги, когда многотысячная арена освистала Винисиуса и Мбаппе.