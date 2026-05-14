Медленный убийца, который ежедневно подрывает здоровье миллионов

Сон оказался важнее, чем многие думали. Что происходит с организмом при недосыпе, рассказала Zakon.kz доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

По словам специалиста, хронический недосып оказывает негативное влияние на сердце, мозг и скорость старения организма, при этом важно обеспечить не только продолжительный сон, но и качественный.

"Треть своей жизни мы проводим во сне. По крайней мере, должны проводить. Долгое время сон воспринимался как нечто второстепенное, чем можно пожертвовать ради работы, развлечений или дел. Однако оказалось, что хронический недосып негативно влияет на сердце, мозг и скорость старения организма", – отмечает Ткачева в разговоре с изданием ТАСС.

Врач также подчеркивает, что оптимальной считается продолжительность сна около 7-8 часов в сутки.

Меньше или больше спать вредно. Те, кто регулярно спит менее шести или более девяти часов, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и имеют более высокий риск ранней смерти.

"Существует миф о людях, которым якобы достаточно 4-5 часов сна. На деле таких людей крайне мало – менее 1%, и их особенность связана с редкими генетическими вариациями. Большинство же лиц, очень мало уделяющих внимания сну, на самом деле испытывают снижение концентрации, ухудшение обмена веществ и повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, даже если этого не замечают". Ольга Ткачева

В продолжении специалист добавляет, что наряду с продолжительностью сна важно его качество.

Во время сна организм активно восстанавливается. Например, в фазе глубокого сна мозг очищается от накопившихся за день продуктов обмена, в том числе связанных с развитием болезни Альцгеймера. Если сон поверхностный или прерывистый, этот процесс нарушается, что со временем может сказаться на здоровье.

Для обеспечения здорового сна эксперт рекомендует:

стараться ложиться и вставать в одно и то же время,

создать комфортную обстановку в спальне (должно быть прохладно, темно и тихо),

отказаться от экранов хотя бы за час до сна,

больше двигаться в течение дня и следить за питанием.

Алкоголь же перед сном может существенно ухудшать его качество, даже если кажется, что он помогает расслабиться.

