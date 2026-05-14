#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.63
547.69
6.36
Советы

Медленный убийца, который ежедневно подрывает здоровье миллионов

девушка, сон, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 15:49 Фото: pixabay
Сон оказался важнее, чем многие думали. Что происходит с организмом при недосыпе, рассказала Zakon.kz доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

По словам специалиста, хронический недосып оказывает негативное влияние на сердце, мозг и скорость старения организма, при этом важно обеспечить не только продолжительный сон, но и качественный.

"Треть своей жизни мы проводим во сне. По крайней мере, должны проводить. Долгое время сон воспринимался как нечто второстепенное, чем можно пожертвовать ради работы, развлечений или дел. Однако оказалось, что хронический недосып негативно влияет на сердце, мозг и скорость старения организма", – отмечает Ткачева в разговоре с изданием ТАСС.

Врач также подчеркивает, что оптимальной считается продолжительность сна около 7-8 часов в сутки.

Меньше или больше спать вредно. Те, кто регулярно спит менее шести или более девяти часов, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и имеют более высокий риск ранней смерти.

"Существует миф о людях, которым якобы достаточно 4-5 часов сна. На деле таких людей крайне мало – менее 1%, и их особенность связана с редкими генетическими вариациями. Большинство же лиц, очень мало уделяющих внимания сну, на самом деле испытывают снижение концентрации, ухудшение обмена веществ и повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, даже если этого не замечают".Ольга Ткачева

В продолжении специалист добавляет, что наряду с продолжительностью сна важно его качество.

Во время сна организм активно восстанавливается. Например, в фазе глубокого сна мозг очищается от накопившихся за день продуктов обмена, в том числе связанных с развитием болезни Альцгеймера. Если сон поверхностный или прерывистый, этот процесс нарушается, что со временем может сказаться на здоровье.

Для обеспечения здорового сна эксперт рекомендует:

  • стараться ложиться и вставать в одно и то же время,
  • создать комфортную обстановку в спальне (должно быть прохладно, темно и тихо),
  • отказаться от экранов хотя бы за час до сна,
  • больше двигаться в течение дня и следить за питанием.

Алкоголь же перед сном может существенно ухудшать его качество, даже если кажется, что он помогает расслабиться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 15:49
Ученые рассказали, почему важно просыпаться в одно и то же время

Немного ранее ученые предупреждали, что легкие после отказа от курения не всегда восстанавливаются полностью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
продукты, которые опасно есть аллергикам и астматикам в Новый год
19:40, 15 декабря 2025
Новогодние угощения могут угрожать здоровью аллергиков и астматиков
девушки на природе
15:00, 08 мая 2026
Назван простой способ продлить жизнь – он доступен каждому
Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
17:02, 12 ноября 2025
Простой тест от врача: как узнать, здоровы ли ваши легкие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зверев поссорился с порталом
16:10, Сегодня
Александр Зверев продолжает скандалить после раннего вылета с "Мастерса" в Риме
Рауан Тогызбай
15:55, Сегодня
Казахстанский боксёр "разбил" узбека на родине и стал чемпионом Азии в Ташкенте
Финал чемпионата Азии в Ташкенте
15:36, Сегодня
Боксёр из Казахстана разгромил узбека в финале чемпионата Азии в Ташкенте
Шон Стрикленд
15:19, Сегодня
Чемпион UFC отстранён от боёв после сенсационной победы над Хамзатом Чимаевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: