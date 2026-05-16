"Овощ стройности" назвали специалисты

Польза чеснока обычно рассматривают в контексте профилактики ОРВИ, однако, по мнению врачей, он может способствовать и похудению, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным исследований, чеснок связан со снижением веса и сжиганием жира, особенно в области талии и бедер, благодаря тому, что в нем содержится аллицин.

Если в течение определенного времени есть чеснок и сочетать это с занятиями спортом и диетой, то это поможет быстрее снизить вес. Объясняется это тем, что входящие в состав чеснока вещества ускоряют обмен веществ. Чеснок способен снизить аппетит и содержит мало калорий. За счет этого он способствует похудению, утверждает издание newsyou.info.

Вместе с тем овощ благотворно влияет на состояние кожи, полезен при гипертонии и атеросклерозе, помогает снизить уровень холестерина в крови.

