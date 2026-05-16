Отказ – не трагедия: как говорить людям "нет" без чувства вины

Психология, советы , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 16:02 Фото: pixabay
Психолог объяснила, почему отрицательный ответ дается так тяжело, и подсказала четыре полезные фразы, которые помогут в этом непростом деле, сообщает Zakon.kz.

По словам психолога и гештальт-терапевта Татьяны Швецовой, неумение отказывать может быть связано с целым рядом причин.

Первая – негативный опыт в прошлом, когда "нет" вызвало порицание окружающих и закрепилось в психике как путь к травматичному сценарию – "я потеряю любовь, одобрение".

Вторая – размытие границ между своей и чужой личностью. Это когда другой человек воспринимается как часть себя, и оттого отказ выглядит едва ли не предательством.

Определенную роль играют и вынесенные из детства установки вроде "хорошие люди всегда приходят на помощь".

У многих нежелание говорить "нет" связано с банальным страхом агрессии, ведь такой ответ вполне способен спровоцировать конфликтную ситуацию.

И наконец – потребность в признании. Для многих одобрение окружающих – ключевой источник самоуважения. Отказ воспринимается как угроза этой опоре: "Если я откажу, меня перестанут ценить", пишет 56.ru.

Снизить накал страстей помогают четыре простые формулировки, которые легко запомнить и научиться применять в общении.

  1. "Я понимаю твою просьбу, но сейчас не могу это сделать. Для меня важно быть честным с тобой и с собой". Акцент на осознанности и ответственности снимает груз "плохого поступка". Вы подтверждаете ценность отношений, но ставите во главу угла свою целостность.
  2. "Мне жаль, что я не смогу помочь, но я знаю, что это решение соответствует моим текущим возможностям/границам". Нормализует отказ как естественный процесс. Фраза подчеркивает, что вы действуете из заботы о себе, а не из равнодушия.
  3. "Спасибо, что обратился ко мне. Сейчас я выбираю сосредоточиться на других задачах, но буду рад помочь в другой раз, если появится возможность". Сохраняет связь и дает альтернативу. Благодарность смещает фокус с отказа на признание инициативы другого человека.
  4. "Я чувствую вину, отказывая тебе, но понимаю, что это моя старая привычка брать на себя слишком много. Сейчас я учусь уважать свои ограничения". Честное признание эмоций разрушает их власть. Вы называете причину дискомфорта и демонстрируете рост.

Ведь, как отметила психолог, чем быстрее человек сумеет признать, что он может кого-то разочаровать своим отказом и это нормально, тем чаще он начнет выбирать себя в первую очередь и только во вторую – чужие потребности.

