Раскрыт способ быстро прийти в себя после перелета и джетлага

Сомнолог Максим Новиков объяснил, какие меры помогут наладить сон и адаптироваться к новому режиму, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, подготовку к смене часового пояса стоит начинать заранее. Об этом он рассказал в беседе с Лентой.ру. При перелете на восток рекомендуется ежедневно ложиться спать и просыпаться на час раньше, а при поездке на запад – наоборот, постепенно сдвигать режим на более позднее время. Также врач подчеркнул, что недосып перед поездкой может осложнить адаптацию организма.

Для восстановления после перелета Новиков советует больше:

гулять пешком;

соблюдать питьевой режим;

отказаться от алкоголя;

не злоупотреблять кофеином.

Кроме того, важную роль играет освещение.

"Свет – главный "перенастроечный" фактор: после перелета на восток полезнее искать утреннее солнце и избегать яркого света поздним вечером, после перелета на запад, наоборот, больше света во второй половине дня", – посоветовал сомнолог.

Специалист также рекомендовал заранее скорректировать время приема пищи, приблизив его к графику страны назначения. По его словам, режим питания напрямую влияет на биологические часы организма.

В некоторых случаях, добавил врач, после консультации со специалистом можно использовать мелатонин в небольшой дозировке. Его принимают за 30-60 минут до сна по местному времени, чтобы помочь организму быстрее перестроиться на новый режим.

