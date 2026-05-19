Раскрыт способ быстро прийти в себя после перелета и джетлага
По словам специалиста, подготовку к смене часового пояса стоит начинать заранее. Об этом он рассказал в беседе с Лентой.ру. При перелете на восток рекомендуется ежедневно ложиться спать и просыпаться на час раньше, а при поездке на запад – наоборот, постепенно сдвигать режим на более позднее время. Также врач подчеркнул, что недосып перед поездкой может осложнить адаптацию организма.
Для восстановления после перелета Новиков советует больше:
- гулять пешком;
- соблюдать питьевой режим;
- отказаться от алкоголя;
- не злоупотреблять кофеином.
Кроме того, важную роль играет освещение.
"Свет – главный "перенастроечный" фактор: после перелета на восток полезнее искать утреннее солнце и избегать яркого света поздним вечером, после перелета на запад, наоборот, больше света во второй половине дня", – посоветовал сомнолог.
Специалист также рекомендовал заранее скорректировать время приема пищи, приблизив его к графику страны назначения. По его словам, режим питания напрямую влияет на биологические часы организма.
В некоторых случаях, добавил врач, после консультации со специалистом можно использовать мелатонин в небольшой дозировке. Его принимают за 30-60 минут до сна по местному времени, чтобы помочь организму быстрее перестроиться на новый режим.
