Зачем кошке усы: скрытая "суперсила", о которой мало кто знает

кот, усы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:57
Усы нужны кошке вовсе не для красоты. Это важный чувствительный орган, который прежде всего помогает животному распознавать объекты в темноте и чувствовать приближение опасности, сообщает Zakon.kz.

Правильное название этих жестких длинных волосков – вибриссы.

Это очень чувствительные осязательные волоски, которые растут по всему телу кошки – на голове, спине, ушах, лапах.

Ветеринарный невролог Людмила Коникова уточняет, что кошки – ночные хищники:

"Предки нашей домашней Мурки охотились в условиях плохой видимости, а усы помогали им делать это максимально успешно. У наших питомцев уже нет необходимости добывать себе еду, однако усы – по-прежнему не бесполезный орган".

Так, корни усов обвивает множество нервных окончаний, и сами вибриссы, словно антенны, передают сигналы в мозг кошки даже при самых незаметных колебаниях воздуха.

Зачем кошкам усы

  • Усы передают кошке информацию об окружающей среде, о предметах и других животных поблизости. С помощью усов даже слепой питомец способен ориентироваться в пространстве.
  • Усы помогают определять температуру воздуха.
  • Усы позволяют оценить размеры жертвы и расстояние до нее во время охоты даже в темноте.
  • Усы помогают кошке "разглядеть" даже те предметы, которые расположены в ее слепой зоне, то есть под нижним краем морды.
  • Усы улавливают колебания воздуха и электромагнитного поля Земли, к которым чувствителен человек. Благодаря этому животные способны заранее ощущать смену погоды или начало землетрясения.
  • Усы – инструмент коммуникации и выражения эмоций. Они могут дать человеку некоторое представление о душевном состоянии питомца.
  • Например, как говорится в публикации издания РБК Life, туго натянутые усы, откинутые назад, – верный признак того, что кошка чувствует угрозу, в то время как расслабленные усы, направленные в сторону от морды, указывают на довольное состояние питомца.

Почему нельзя стричь усы

Кошачьи усы отличаются прочностью и гибкостью и обновляются естественным образом: старые выпадают, а на их месте вырастают новые. Обычно они выглядят прямыми, однако у некоторых кошек, например у породы корниш-рекс, могут быть слегка изогнутыми или даже кудрявыми.

Как бы они ни выглядели, подстригать усы нельзя. Их повреждение лишает животное важной части "системы навигации". После утраты усов на их восстановление обычно требуется до трех месяцев.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Курышева настоятельно не рекомендовала давать молоко взрослым кошкам. По ее словам, оно может вызвать у питомца диарею, спровоцировать набор веса и негативно повлиять на мочевыделительную систему.

Анастасия Московчук
