Советы

"Болезнь поцелуев": почему вирус остается в организме навсегда

почему вирус остается в организме навсегда, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 01:01
Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Ольга Зыкова заявила о том, что инфекционный мононуклеоз, известный как "болезнь поцелуев", передается преимущественно через слюну, а также при использовании общих предметов личной гигиены и посуды.

По данным РИА Новости, основным путем заражения остается контакт со слюной инфицированного человека или носителя вируса. Заражение также возможно при совместном использовании стаканов, чашек, столовых приборов, зубных щеток и даже косметики, например губной помады. В редких случаях вирус может передаваться воздушно-капельным путем – при кашле и чихании, а также через кровь или от матери к ребенку во время беременности.

Зыкова уточнила, что к 30 годам около 90% людей уже сталкиваются с инфекцией. Заболевание имеет два возрастных пика – в детстве до шести лет и в подростковом или молодом возрасте. После первичного заражения вирус остается в организме человека на всю жизнь.

При этом в большинстве случаев инфекционный мононуклеоз протекает доброкачественно. Однако возможны и серьезные осложнения, включая миокардит, пневмонию, энцефалит, гепатит и анемию.

Инфекционный мононуклеоз вызывается герпесвирусами, чаще всего вирусом Эпштейна-Барр, и характерен только для человека.

Ранее сообщалось, что в Конго шесть пациентов с Эболой сбежали из лечебного центра.

почему вирус остается в организме навсегда
