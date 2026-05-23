Почему зубы темнеют даже при хорошей гигиене

Стоматолог Кирилл Поляков рассказал о том, что потемнение зубов и неприятный запах изо рта не всегда связаны только с кофе, возрастом или курением, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" он отметил, что такие изменения могут сигнализировать о проблемах в полости рта – от налета и воспаления десен до повреждения зуба или инфекции.

Также врач уточнил, что поверхностное потемнение обычно вызывают кофе, чай, вино и сигареты, и его можно убрать чисткой или отбеливанием. Но если темнеет один зуб, это может говорить о воспалении нерва или последствиях травмы.

Эксперт считает, что неприятный запах, который не проходит в течение дня, чаще всего связан с бактериями, зубным камнем и болезнями десен. Жвачки и ополаскиватели лишь временно маскируют проблему. Усиливать запах также могут сухость во рту, сладкие напитки и недостаток воды.

