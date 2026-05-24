Самые вредные освежители воздуха: чем они опасны и что советуют врачи

освежители воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 12:45 Фото: magnific
Как отмечает врач, освежители воздуха могут создавать ощущение чистоты и уюта, но врачи предупреждают: за приятным запахом часто скрываются химические соединения, способные раздражать дыхательные пути и провоцировать обострение аллергии и астмы, сообщает Zakon.kz.

Освежители воздуха могут представлять скрытый риск для здоровья, особенно при регулярном использовании в закрытых помещениях. Об этом предупреждает пульмонолог клиники "Медицина" Ольга Цагарева.

По словам врача, бытовые ароматизаторы и спреи выделяют летучие органические соединения (ЛОС), которые постоянно попадают в дыхательные пути. В их составе могут присутствовать формальдегид, бензол, толуол, 1,4-дихлорбензол, а также ароматические вещества вроде лимонена и пиненов. Взаимодействуя с озоном, они образуют вторичные загрязнители, включая дополнительные токсичные соединения и мелкие частицы, пишет "Доктор Питер".

Специалист подчеркивает, что проблема не сводится к одному компоненту. Речь идет о смеси десятков химических веществ, которая может воздействовать даже в низких концентрациях.

При регулярном вдыхании такие вещества раздражают слизистые оболочки носа, горла и бронхов. Возможные симптомы включают сухость, першение, заложенность носа, кашель, слезотечение и головную боль. У людей с аллергическим ринитом или астмой реакция может быть сильнее — вплоть до бронхоспазма, одышки и свистящего дыхания.

Ольга Цагарева отмечает, что длительное воздействие ароматизаторов может провоцировать обострение аллергических заболеваний и астмы. Отдельные компоненты, включая 1,4-дихлорбензол, связывают со снижением функции легких и потенциальной токсической нагрузкой на печень и почки.

Наиболее проблемными считаются аэрозольные освежители: они создают мелкодисперсное облако, которое глубже проникает в дыхательные пути. Гелевые и твердые формы выделяют вещества медленнее, но в плохо проветриваемых помещениях их концентрация также может накапливаться.

Врач рекомендует снижать использование синтетических ароматизаторов, отдавая предпочтение проветриванию, регулярной уборке, стирке текстиля и работе вытяжки. В качестве альтернативы допускаются кратковременные натуральные источники запаха, например цитрусовые или специи, при условии умеренного использования.

Даже при выборе "более мягких" форм ароматизации важно контролировать реакцию организма. При появлении кашля, заложенности носа или затрудненного дыхания освежитель лучше убрать и при необходимости обратиться к врачу, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Ранее кардиолог рассказала, какие опасные ошибки после прогулок в жару совершают люди.

