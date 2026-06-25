Врач назвала самые опасные летние перекусы

Летние перекусы на улице могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Особенно быстро в жару портятся блюда с соусами, мясом и молочными ингредиентами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life. По словам специалиста, потенциально опасным может стать любой продукт, если он пролежал на жаре более двух часов. Однако некоторые блюда находятся в группе особого риска.

В первую очередь врач выделила:

шаурму,

хот-доги

сэндвичи с большим количеством соусов.

В жаркую погоду такие продукты становятся благоприятной средой для размножения бактерий, что повышает риск заражения сальмонеллами, кампилобактерами, кишечной палочкой и другими возбудителями пищевых инфекций.

Опасность могут представлять и свежие овощи с фруктами, если их плохо вымыли или использовали загрязненную воду. Особую осторожность Кашух призвала соблюдать при покупке нарезанных фруктовых салатов, арбузов и дынь на улице.

"В мякоти разрезанных фруктов и ягод микроорганизмы размножаются очень быстро – для них это благоприятная, богатая питательными веществами среда. Поэтому есть их лучше дома, предварительно тщательно вымыв и очистив", – порекомендовала Кашух.

Кроме того, врач советует с осторожностью относиться к десертам с кремом и молочной начинкой. Высокие температуры ускоряют размножение микроорганизмов, что увеличивает риск пищевых отравлений.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, гастроэнтеролог рекомендует покупать готовую еду только в проверенных магазинах и кафе, где соблюдаются условия хранения продуктов. Также следует отказаться от покупки блюд, которые долго находятся на солнце, выглядят заветренными или несвежими.

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