Как охладить квартиру в жару без кондиционера, объяснил эксперт

В жаркую погоду сделать квартиру прохладнее можно и без установки кондиционера или дорогостоящего ремонта. Как это возможно без специального оборудования, рассказал специалист, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам эксперта гипермаркета Максима Соколова, для этого важно правильно проветривать помещение, защищать его от солнечных лучей и избегать распространенных ошибок. Своими рекомендациями специалист поделился в беседе с "Известиями".

Он отметил, что главная задача в жаркие дни – не допустить нагрева комнат через окна. Самым простым способом защиты Соколов назвал использование жалюзи.

Также эффективны плотные шторы, особенно светлых оттенков, поскольку такие поверхности меньше нагреваются под прямыми лучами солнца.

Одной из самых распространенных ошибок остается привычка держать окна открытыми в течение всего дня, особенно в часы пиковой жары. В результате зной с улицы беспрерывно проникает в квартиру, а стены, мебель и пол постепенно накапливают тепло. Даже вечером, когда на улице становится прохладнее, нагретые поверхности продолжают отдавать его обратно в помещение.

Быстрее всего перегреваются квартиры, окна которых выходят на солнечную сторону, а также комнаты без возможности сквозного проветривания.

"Чтобы избежать сильного нагрева, окна лучше закрывать заранее – еще до того, как комната успеет раскалиться. Для дополнительной защиты специалист посоветовал использовать светлые плотные шторы, жалюзи или специальные пленки на стекла, снижающие проникновение тепла и ультрафиолетового излучения", – значится в советах специалиста.

Наиболее эффективно проветривать квартиру ранним утром и поздним вечером. Лучше всего открывать окна с разных сторон здания, создавая сквозняк. Даже 10-20 минут такой циркуляции способны заметно снизить температуру внутри жилья.

Соколов также обратил внимание на распространенное заблуждение о вентиляторах. Он пояснил, что прибор сам по себе не охлаждает комнату, а лишь разгоняет воздушные потоки. Поэтому в закрытом и уже душном помещении устройство будет просто перемещать теплые массы. Максимальный эффект вентилятор дает в сочетании с проветриванием – например, если поставить его вечером возле открытого окна и направить поток наружу, чтобы быстрее выдуть из квартиры накопившийся жар.

При этом специалист предупредил, что сильный поток воздуха не стоит долго направлять непосредственно на человека. Это может вызвать дискомфорт, пересыхание слизистых оболочек и спазм мышц. Кроме того, лопасти прибора необходимо регулярно очищать от пыли, иначе они будут хуже работать и начнут разносить аллергены по комнате.

Отдельное внимание эксперт призвал уделить электробезопасности. В жаркую погоду многие одновременно включают вентиляторы, увлажнители, мобильные кондиционеры и другую технику, подключая несколько приборов к одной розетке или удлинителю. Такая нагрузка может привести к перегреву проводки, оплавлению контактов и даже короткому замыканию, особенно в домах со старыми коммуникациями.

Говоря об увлажнителях, Соколов отметил, что при плохой вентиляции лишняя влага в жару только ухудшит ситуацию. Воздух становится тяжелым, из-за чего пот хуже испаряется с кожи, а высокая температура переносится значительно тяжелее. Кроме того, постоянная сырость увеличивает риск появления конденсата и плесени, особенно возле окон.

