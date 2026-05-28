#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
Советы

Определена умнейшая порода собак: бордер-колли сброшен с пьедестала

овчарка и колли, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 11:22 Фото: pixabay
Лидером по интеллекту среди собак годами считали породу бордер-колли. В рейтинге за ними следовали пудели, немецкие овчарки и золотистые ретриверы. Однако новое исследование сдвинуло бордер-колли с пьедестала, сообщает Zakon.kz.

Исследование когнитивных способностей собак, проведенное Хельсинкским университетом, ставит на вершину совершенно другую породу – бельгийскую малинуа, наиболее известную как полицейская или охранная собака. Это пастушья порода, очень похожая на немецкую овчарку. Но малинуа легче по весу, а ее уши имеют более треугольную форму, пишет Upworthy.

В исследовании проанализировали данные 1002 собак 13 разных пород с использованием комплекса когнитивных тестов smartDOG. Эти тесты включают задания с пищевым вознаграждением, которые определяют способность собаки к запоминанию, решению проблем, контролю импульсов, распознаванию жестов человека, копированию поведения человека и логическому мышлению.

В одном тесте собаке нужно было обойти прозрачный забор V-образной формы, чтобы добраться до пищевого вознаграждения – демонстрация навыков решения проблем. В другом тесте измерялась реакция собаки на пять жестов человека. В третьем собаке нужно было достать еду из неоткрываемой коробки.

По итогам бельгийская малинуа набрала 35 из 39 возможных баллов, став лучшей собакой по уровню интеллекта в целом. Бордер-колли заняли второе место с 26 баллами, а ховаварты – третье с 25 баллами.

Авторы исследования отмечают, что у большинства пород есть сильные и слабые стороны. Некоторые породы показывают очень высокие результаты по одним тестам и очень низкие по другим. Некоторые породы продемонстрировали средние результаты по большинству тестов.

"Бельгийская овчарка малинуа показала себя с лучшей стороны во многих когнитивных задачах, продемонстрировав очень хорошие результаты в большинстве тестов", – сообщила изданию автор исследования, владелица и генеральный директор компании smartDOG доктор Катриина Тиира.

Но и бордер-колли тоже показали хорошие результаты во многих тестах.

Ранее специалисты назвали породы собак, которые совершенно не умеют плавать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Золотистый ретривер дети
17:31, 14 ноября 2024
Идеальные собаки для семей с маленькими детьми
Бразилия
06:44, 13 сентября 2024
Собака стала звездой спорта в Бразилии
Японец в реалистичном костюме бордер-колли впервые вышел на публичную прогулку
03:30, 01 августа 2023
Японец в реалистичном костюме бордер-колли впервые вышел на публичную прогулку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на РГ
12:05, Сегодня
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Этиноса Олиха
11:51, Сегодня
IBF назначила бой за вакантный титул, которого был лишён Алимханулы из-за допинга
&quot;Кайрат&quot; далёк от лучшей формы, &quot;Ордабасы&quot; сейчас дерзкий: в России дали описание матчу
11:29, Сегодня
"Кайрат" далёк от лучшей формы, "Ордабасы" сейчас дерзкий: в России дали оценку матчу тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: