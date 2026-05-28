Определена умнейшая порода собак: бордер-колли сброшен с пьедестала

Лидером по интеллекту среди собак годами считали породу бордер-колли. В рейтинге за ними следовали пудели, немецкие овчарки и золотистые ретриверы. Однако новое исследование сдвинуло бордер-колли с пьедестала, сообщает Zakon.kz.

Исследование когнитивных способностей собак, проведенное Хельсинкским университетом, ставит на вершину совершенно другую породу – бельгийскую малинуа, наиболее известную как полицейская или охранная собака. Это пастушья порода, очень похожая на немецкую овчарку. Но малинуа легче по весу, а ее уши имеют более треугольную форму, пишет Upworthy.

В исследовании проанализировали данные 1002 собак 13 разных пород с использованием комплекса когнитивных тестов smartDOG. Эти тесты включают задания с пищевым вознаграждением, которые определяют способность собаки к запоминанию, решению проблем, контролю импульсов, распознаванию жестов человека, копированию поведения человека и логическому мышлению.

В одном тесте собаке нужно было обойти прозрачный забор V-образной формы, чтобы добраться до пищевого вознаграждения – демонстрация навыков решения проблем. В другом тесте измерялась реакция собаки на пять жестов человека. В третьем собаке нужно было достать еду из неоткрываемой коробки.

По итогам бельгийская малинуа набрала 35 из 39 возможных баллов, став лучшей собакой по уровню интеллекта в целом. Бордер-колли заняли второе место с 26 баллами, а ховаварты – третье с 25 баллами.

Авторы исследования отмечают, что у большинства пород есть сильные и слабые стороны. Некоторые породы показывают очень высокие результаты по одним тестам и очень низкие по другим. Некоторые породы продемонстрировали средние результаты по большинству тестов.

"Бельгийская овчарка малинуа показала себя с лучшей стороны во многих когнитивных задачах, продемонстрировав очень хорошие результаты в большинстве тестов", – сообщила изданию автор исследования, владелица и генеральный директор компании smartDOG доктор Катриина Тиира.

Но и бордер-колли тоже показали хорошие результаты во многих тестах.

