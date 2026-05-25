Какие собаки могут утонуть даже у берега

Есть широко распространенное заблуждение о том, что собаки отлично плавают. Однако реальность иная: существует множество пород, которые к этому не приспособлены, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, существуют физические особенности, делающие некоторых собак непригодными для плавания:

очень широкая и тяжелая грудь;

короткие ноги;

плоская морда.

Стоит отметить, что дело даже не в том, что эти породы совсем не умеют плавать: большинство из них смогут проплыть некоторое расстояние, но быстро устанут и потеряют силы.

Бассет-хаунд

У собаки большая голова, массивная грудь и тяжелое тело с неравномерно распределенным весом. На суше он опирается на короткие, но сильные ноги, но в воде они бесполезны. Длинные уши бассет-хаунда могут впитывать воду, что способно приводить к возникновению инфекции. К тому же, как гласит публикация РБК Life, бассет быстро устает.

Бульдог

У него широкая грудь, короткий нос и короткие ноги. Бульдогу приходится прикладывать немало усилий, чтобы просто держаться на поверхности. Короткий нос затрудняет дыхание во время плавания, поэтому он быстро устает и может утонуть.

Корги

Хотя корги часто любят воду и играют на берегу, они не созданы для плавания. У такой собаки длинное тело, большая голова и очень короткие лапы, которые быстро устают. Корги никогда не следует оставлять в воде без присмотра, разве что на мелководье.

Бультерьер

Энергичная и сильная собака, но не прирожденный пловец. Тяжелое, мускулистое тело, большая голова и глубокая грудь мешают ей держаться на воде и долго оставаться на плаву.

Ши-тцу

Ши-тцу – наименее подходящая для плавания порода. Обладает практически всеми признаками, затрудняющими плавание: крупной головой, коротким носом, массивной грудью, короткими ногами и длинной шерстью. Даже самые легкие волны могут быть для нее опасны. Также маленькое тело быстро теряет тепло, и ши-тцу могут заболеть даже, казалось бы, в теплой для человека воде.

Мопс

Эти милые собачки едва держат носы над водой. Когда они устают и пытаются удержаться на поверхности, им становится трудно дышать, поэтому они легко могут утонуть. Чтобы дышать, им приходится очень высоко поднимать голову, еще сильнее погружая тело. Мопсы и плавание несовместимы.

