Какие собаки могут утонуть даже у берега
Как отмечают специалисты, существуют физические особенности, делающие некоторых собак непригодными для плавания:
- очень широкая и тяжелая грудь;
- короткие ноги;
- плоская морда.
Стоит отметить, что дело даже не в том, что эти породы совсем не умеют плавать: большинство из них смогут проплыть некоторое расстояние, но быстро устанут и потеряют силы.
Бассет-хаунд
У собаки большая голова, массивная грудь и тяжелое тело с неравномерно распределенным весом. На суше он опирается на короткие, но сильные ноги, но в воде они бесполезны. Длинные уши бассет-хаунда могут впитывать воду, что способно приводить к возникновению инфекции. К тому же, как гласит публикация РБК Life, бассет быстро устает.
Бульдог
У него широкая грудь, короткий нос и короткие ноги. Бульдогу приходится прикладывать немало усилий, чтобы просто держаться на поверхности. Короткий нос затрудняет дыхание во время плавания, поэтому он быстро устает и может утонуть.
Корги
Хотя корги часто любят воду и играют на берегу, они не созданы для плавания. У такой собаки длинное тело, большая голова и очень короткие лапы, которые быстро устают. Корги никогда не следует оставлять в воде без присмотра, разве что на мелководье.
Бультерьер
Энергичная и сильная собака, но не прирожденный пловец. Тяжелое, мускулистое тело, большая голова и глубокая грудь мешают ей держаться на воде и долго оставаться на плаву.
Ши-тцу
Ши-тцу – наименее подходящая для плавания порода. Обладает практически всеми признаками, затрудняющими плавание: крупной головой, коротким носом, массивной грудью, короткими ногами и длинной шерстью. Даже самые легкие волны могут быть для нее опасны. Также маленькое тело быстро теряет тепло, и ши-тцу могут заболеть даже, казалось бы, в теплой для человека воде.
Мопс
Эти милые собачки едва держат носы над водой. Когда они устают и пытаются удержаться на поверхности, им становится трудно дышать, поэтому они легко могут утонуть. Чтобы дышать, им приходится очень высоко поднимать голову, еще сильнее погружая тело. Мопсы и плавание несовместимы.
