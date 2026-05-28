Почему большинство терпят неудачу при попытке бросить курить

Замглавврача клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев объяснил, почему самостоятельно отказаться от курения удается лишь небольшому числу людей – около 5%, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Радио 1" со ссылкой на эксперта, при возникновении трудностей не стоит откладывать обращение к врачу: начать можно с консультации у нарколога, при этом лечение в государственных учреждениях проводится бесплатно.

На первичном приеме проводится обследование, включающее опрос пациента и определение уровня никотиновой зависимости с помощью теста Фагерстрема.

Дмитриев отметил, что в терапии используются никотинзаместительные препараты, когнитивно-поведенческие методики и мотивационное консультирование. Полный курс лечения может занимать от шести месяцев до года.

Он также подчеркнул, что возможные срывы – это часть процесса отказа от курения, и они не должны становиться причиной прекращения терапии. Важно продолжать работу с врачом и придерживаться выбранной стратегии лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



