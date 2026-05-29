Названы породы кошек, идеально подходящие для путешествий

Выбор подходящей кошки – это не только вопрос внешности, но и нрава, который сможет подходить вашему образу жизни. Если вы часто путешествуете, значит нужно искать породы, удобные для поездок, способные сохранять спокойствие и быстро адаптироваться к новым условиям, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что не каждая порода на это способна: есть такие, кто с трудом адаптируются к переменам. А есть породы, которые от природы созданы для жизни в движении. Эти кошки, как правило, хорошо переносят путешествия, остаются спокойными в незнакомых местах, таких как отели.

Если вы планируете брать кошку в поездки, такие качества, как обучаемость, терпимость к поводку и уравновешенный темперамент, могут сыграть решающую роль в том, чтобы поездка не была стрессовой, а прошла гладко.

Перечислим семь пород кошек, которые ветеринары часто рекомендуют для часто путешествующих людей.

Русская голубая

Эта кошка часто считается одной из самых удобных для путешествий пород благодаря своему спокойному и уравновешенному характеру. Эта порода, как правило, сохраняет спокойствие в ситуациях, которые могут вызвать стресс у других кошек, что облегчает путешествие как для питомца, так и для владельца, пишет Paradepets.

Помимо своей ласковой натуры, эти кошки также умны и наблюдательны, что помогает им легче адаптироваться к новым местам, людям и распорядку дня.

Британская короткошерстная

Еще одна порода, хорошо известная своим спокойным и добродушным характером, что делает ее отличным выбором для людей, часто путешествующих. Эти кошки, как правило, спокойно относятся ко всему, включая новые места, людей и изменения в распорядке дня.

Одно из их главных преимуществ в путешествиях – это независимость.

Мэнская кошка

Известна своей высокой преданностью и ориентацией на человека. Эта сильная привязанность помогает им чувствовать себя более уверенно в новой обстановке, когда вы берете их с собой в поездки. Мэнская кошка хочет быть рядом с хозяином, даже если это означает путешествие.

Эта порода кошек, хорошо переносящая поездки, также отличается общительностью и исключительным интеллектом, что способствует ее адаптации в дороге.

Японский бобтейл

Когда речь заходит о кошках, хорошо переносящих путешествия, японский бобтейл – одна из них. Они обладают общительным и дружелюбным характером, что делает их отличными попутчиками.

Эти кошки легко адаптируются и не боятся новых мест и людей, поэтому их считают кошками, с которыми легко путешествовать.

Абиссинская

Абиссинская кошка – очень любопытная и энергичная, она лучше многих других пород справляется с переменами. Эта кошка, хорошо подходящая для путешествий, благодаря своей природной любознательности с большей вероятностью будет наслаждаться жизнью в движении, а не сопротивляться новой обстановке.

Помимо своего авантюрного характера, абиссинцы также очень умны и хорошо поддаются дрессировке.

Мейн-кун

Если вы ищете одну из лучших кошек для путешествий, мейн-кун часто оказывается в числе лидеров. Этих кошек часто сравнивают с собаками благодаря их обучаемости, игривому характеру и крепкой привязанности к своим хозяевам, что делает их отличными попутчиками.

Мейн-кунов часто можно приучить к поводку, и многие из них любят интерактивные игры, что помогает поддерживать их активность и безопасность в дороге. У них много энергии, но они, как правило, не гиперактивны, что облегчает управление ими в дни путешествий.

Несмотря на свои крупные размеры, мейн-куны известны своим мягким и спокойным темпераментом.

Бирманская

Бирманская кошка – очень ласковая и склонна к крепким привязанностям к своим хозяевам. В результате она захочет отправиться с вами в путешествие. Эта кошка общительна и очень любит людей в целом. Бирманских кошек легко дрессировать, и их можно научить ходить на поводке, что даст вам много свободы для совместного исследования новых мест.

