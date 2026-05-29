Названы породы кошек, идеально подходящие для путешествий
Специалисты отмечают, что не каждая порода на это способна: есть такие, кто с трудом адаптируются к переменам. А есть породы, которые от природы созданы для жизни в движении. Эти кошки, как правило, хорошо переносят путешествия, остаются спокойными в незнакомых местах, таких как отели.
Если вы планируете брать кошку в поездки, такие качества, как обучаемость, терпимость к поводку и уравновешенный темперамент, могут сыграть решающую роль в том, чтобы поездка не была стрессовой, а прошла гладко.
Перечислим семь пород кошек, которые ветеринары часто рекомендуют для часто путешествующих людей.
Русская голубая
Эта кошка часто считается одной из самых удобных для путешествий пород благодаря своему спокойному и уравновешенному характеру. Эта порода, как правило, сохраняет спокойствие в ситуациях, которые могут вызвать стресс у других кошек, что облегчает путешествие как для питомца, так и для владельца, пишет Paradepets.
Помимо своей ласковой натуры, эти кошки также умны и наблюдательны, что помогает им легче адаптироваться к новым местам, людям и распорядку дня.
Британская короткошерстная
Еще одна порода, хорошо известная своим спокойным и добродушным характером, что делает ее отличным выбором для людей, часто путешествующих. Эти кошки, как правило, спокойно относятся ко всему, включая новые места, людей и изменения в распорядке дня.
Одно из их главных преимуществ в путешествиях – это независимость.
Мэнская кошка
Известна своей высокой преданностью и ориентацией на человека. Эта сильная привязанность помогает им чувствовать себя более уверенно в новой обстановке, когда вы берете их с собой в поездки. Мэнская кошка хочет быть рядом с хозяином, даже если это означает путешествие.
Эта порода кошек, хорошо переносящая поездки, также отличается общительностью и исключительным интеллектом, что способствует ее адаптации в дороге.
Японский бобтейл
Когда речь заходит о кошках, хорошо переносящих путешествия, японский бобтейл – одна из них. Они обладают общительным и дружелюбным характером, что делает их отличными попутчиками.
Эти кошки легко адаптируются и не боятся новых мест и людей, поэтому их считают кошками, с которыми легко путешествовать.
Абиссинская
Абиссинская кошка – очень любопытная и энергичная, она лучше многих других пород справляется с переменами. Эта кошка, хорошо подходящая для путешествий, благодаря своей природной любознательности с большей вероятностью будет наслаждаться жизнью в движении, а не сопротивляться новой обстановке.
Помимо своего авантюрного характера, абиссинцы также очень умны и хорошо поддаются дрессировке.
Мейн-кун
Если вы ищете одну из лучших кошек для путешествий, мейн-кун часто оказывается в числе лидеров. Этих кошек часто сравнивают с собаками благодаря их обучаемости, игривому характеру и крепкой привязанности к своим хозяевам, что делает их отличными попутчиками.
Мейн-кунов часто можно приучить к поводку, и многие из них любят интерактивные игры, что помогает поддерживать их активность и безопасность в дороге. У них много энергии, но они, как правило, не гиперактивны, что облегчает управление ими в дни путешествий.
Несмотря на свои крупные размеры, мейн-куны известны своим мягким и спокойным темпераментом.
Бирманская
Бирманская кошка – очень ласковая и склонна к крепким привязанностям к своим хозяевам. В результате она захочет отправиться с вами в путешествие. Эта кошка общительна и очень любит людей в целом. Бирманских кошек легко дрессировать, и их можно научить ходить на поводке, что даст вам много свободы для совместного исследования новых мест.
