Раскрыт неожиданный способ снизить риск гибели при онкологии

Соблюдение пяти простых правил здорового образа жизни может снизить риск смерти даже после постановки онкологического диагноза. К такому выводу пришли ученые из Ньюкаслского университета, передает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer. Ученые проанализировали данные 28 550 пациентов, у которых впоследствии диагностировали рак.

Учитывались пять факторов: поддержание нормального веса, регулярная физическая активность, питание с достаточным количеством овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ограничение красного и переработанного мяса, а также умеренное потребление алкоголя.

Выяснилось, что выполнение каждого дополнительного пункта рекомендаций было связано со снижением риска смерти на 8 процентов.

"Люди, наиболее последовательно придерживавшиеся здорового образа жизни, имели на 16 процентов более низкий риск смерти по сравнению с участниками, которые следовали рекомендациям хуже всего", – говорится в сообщении.

По словам авторов, положительный эффект наблюдался независимо от статуса курения и сохранялся при различных видах рака, включая рак молочной железы и печени.

Ученые считают, что здоровые привычки важны не только для профилактики онкологических заболеваний, но и могут способствовать более благоприятному прогнозу после постановки диагноза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

