Нутрициолог рассказала, как уменьшить так называемый "старческий запах"
По словам специалиста, с возрастом снижается антиоксидантная защита организма, меняется гормональный фон, а кожа становится более подверженной окислительному стрессу. Об этом она рассказала в интервью Yahoo. В результате на коже образуется вещество 2-ноненаль, которое и придает телу специфический затхлый, слегка жирный и травянистый запах. При этом удалить его обычным мытьем бывает непросто.
Для снижения выраженности такого запаха Сэндс рекомендовала уделять внимание образу жизни. В частности, она посоветовала:
- наладить сон,
- поддерживать мышечную массу,
- ограничить употребление алкоголя,
- включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами.
Среди них: яркие ягоды, зеленый чай, рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, а также овощи, содержащие серу, такие как брокколи и чеснок.
Кроме того, эксперт призвала сократить потребление сахара, жареной пищи и продуктов глубокой переработки.
Нутрициолог также отметила, что появление нового запаха тела не всегда связано с возрастом. По ее словам, резкие изменения запаха могут указывать на нарушения обмена веществ или развитие некоторых заболеваний, поэтому такие сигналы организма не стоит игнорировать.
