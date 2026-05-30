Советы

Нутрициолог рассказала, как уменьшить так называемый "старческий запах"

старческий запах, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 09:41 Фото: magnific
Нутрициолог Мишель Сэндс объяснила, что характерный запах, который многие связывают со старением, возникает не из-за недостаточной гигиены, а вследствие возрастных изменений в организме, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, с возрастом снижается антиоксидантная защита организма, меняется гормональный фон, а кожа становится более подверженной окислительному стрессу. Об этом она рассказала в интервью Yahoo. В результате на коже образуется вещество 2-ноненаль, которое и придает телу специфический затхлый, слегка жирный и травянистый запах. При этом удалить его обычным мытьем бывает непросто.

Для снижения выраженности такого запаха Сэндс рекомендовала уделять внимание образу жизни. В частности, она посоветовала:

  • наладить сон,
  • поддерживать мышечную массу,
  • ограничить употребление алкоголя,
  • включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами.

Среди них: яркие ягоды, зеленый чай, рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, а также овощи, содержащие серу, такие как брокколи и чеснок.

Кроме того, эксперт призвала сократить потребление сахара, жареной пищи и продуктов глубокой переработки.

Нутрициолог также отметила, что появление нового запаха тела не всегда связано с возрастом. По ее словам, резкие изменения запаха могут указывать на нарушения обмена веществ или развитие некоторых заболеваний, поэтому такие сигналы организма не стоит игнорировать.

Ранее мы сообщали, почему отеки путают цифры на весах.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
