Нутрициолог рассказала, как уменьшить так называемый "старческий запах"

Нутрициолог Мишель Сэндс объяснила, что характерный запах, который многие связывают со старением, возникает не из-за недостаточной гигиены, а вследствие возрастных изменений в организме, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, с возрастом снижается антиоксидантная защита организма, меняется гормональный фон, а кожа становится более подверженной окислительному стрессу. Об этом она рассказала в интервью Yahoo. В результате на коже образуется вещество 2-ноненаль, которое и придает телу специфический затхлый, слегка жирный и травянистый запах. При этом удалить его обычным мытьем бывает непросто.

Для снижения выраженности такого запаха Сэндс рекомендовала уделять внимание образу жизни. В частности, она посоветовала:

наладить сон,

поддерживать мышечную массу,

ограничить употребление алкоголя,

включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами.

Среди них: яркие ягоды, зеленый чай, рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, а также овощи, содержащие серу, такие как брокколи и чеснок.

Кроме того, эксперт призвала сократить потребление сахара, жареной пищи и продуктов глубокой переработки.

Нутрициолог также отметила, что появление нового запаха тела не всегда связано с возрастом. По ее словам, резкие изменения запаха могут указывать на нарушения обмена веществ или развитие некоторых заболеваний, поэтому такие сигналы организма не стоит игнорировать.

