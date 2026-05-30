Три знака зодиака смогут решить главные проблемы после 30 мая

После 30 мая 2026 года представители трех знаков зодиака смогут оставить позади период неопределенности и принять решения, которые помогут улучшить их жизнь. Такой прогноз астрологи связывают с переходом Меркурия в прямое движение, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, этот астрологический период способствует ясности мышления, помогает избавиться от сомнений и увидеть правильное направление для дальнейших действий. Об этом пишет издание YourTango.

Весы

Конец мая станет временем важных и взвешенных решений. Представители знака смогут объективно оценить ситуацию, довериться собственной интуиции и сделать выбор, который положительно скажется на будущем.

Близнецы

Астрологи считают, что в этот период представители знака смогут отбросить сомнения и принять решение, способное изменить их жизнь к лучшему.

Стрельцам

Прогноз обещает прилив решительности и самостоятельности. По мнению астрологов, они перестанут ждать подходящего момента или помощи со стороны и возьмут ситуацию под собственный контроль, что поможет добиться желаемых результатов.

Астрологи отмечают, что прямое движение Меркурия традиционно считается благоприятным временем для принятия важных решений, начала новых проектов и реализации давно намеченных планов.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

