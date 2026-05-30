Гастроэнтерологи назвали неожиданные причины проблем с кишечником

Нарушение работы кишечника (запор) может возникать не только из-за недостаточного потребления воды или клетчатки, сообщает Zakon.kz.

О менее очевидных факторах, способных повлиять на работу кишечника, рассказали гастроэнтерологи Стефани А. Макэби и Джереми Полман в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалистов, одной из причин нарушения пищеварения может быть недостаток сна. Макэби объяснила, что работа толстой кишки связана с циркадными ритмами организма: утром кишечник обычно более активен, а ночью его деятельность замедляется. Нарушение режима сна способно негативно сказаться на этом процессе и повысить риск запора.

Полман отметил, что проблемы с опорожнением кишечника могут быть связаны с приемом некоторых лекарств и добавок. В частности, к запорам способны приводить антигистаминные препараты, а также добавки с кальцием и железом.

Для профилактики запоров врачи рекомендуют: соблюдать питьевой режим,

употреблять достаточное количество клетчатки,

регулярно заниматься физической активностью;

спать не менее семи часов в сутки.

Также специалисты советуют не оставлять без внимания длительные или регулярно повторяющиеся проблемы с кишечником.

Кроме того, врачи указали на влияние психологического состояния. По его словам, повышенная тревожность может воздействовать на связь между кишечником и мозгом, изменяя нормальную работу пищеварительной системы. Еще одним фактором риска специалист назвал привычку игнорировать позывы к дефекации, что со временем может способствовать уплотнению каловых масс.

