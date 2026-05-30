#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Гастроэнтерологи назвали неожиданные причины проблем с кишечником

проблемы со стулом, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 11:16 Фото: magnific
Нарушение работы кишечника (запор) может возникать не только из-за недостаточного потребления воды или клетчатки, сообщает Zakon.kz.

О менее очевидных факторах, способных повлиять на работу кишечника, рассказали гастроэнтерологи Стефани А. Макэби и Джереми Полман в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалистов, одной из причин нарушения пищеварения может быть недостаток сна. Макэби объяснила, что работа толстой кишки связана с циркадными ритмами организма: утром кишечник обычно более активен, а ночью его деятельность замедляется. Нарушение режима сна способно негативно сказаться на этом процессе и повысить риск запора.

Полман отметил, что проблемы с опорожнением кишечника могут быть связаны с приемом некоторых лекарств и добавок. В частности, к запорам способны приводить антигистаминные препараты, а также добавки с кальцием и железом.

Для профилактики запоров врачи рекомендуют:

  • соблюдать питьевой режим,
  • употреблять достаточное количество клетчатки,
  • регулярно заниматься физической активностью;
  • спать не менее семи часов в сутки.

Также специалисты советуют не оставлять без внимания длительные или регулярно повторяющиеся проблемы с кишечником.

Кроме того, врачи указали на влияние психологического состояния. По его словам, повышенная тревожность может воздействовать на связь между кишечником и мозгом, изменяя нормальную работу пищеварительной системы. Еще одним фактором риска специалист назвал привычку игнорировать позывы к дефекации, что со временем может способствовать уплотнению каловых масс.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как уменьшить так называемый "старческий запах".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Спортзал, спортсмены, свет
03:20, 09 июля 2025
Врачи назвали неожиданную причину проблем с потенцией
Женщина
13:35, 24 августа 2024
Как наладить работу кишечника, рассказала эндокринолог
полуфабрикаты и замороженная рыба
20:34, 17 ноября 2025
Названы продукты, которые могут спровоцировать рак кишечника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Борчихи выиграли два серебря ЧА
10:32, Сегодня
Две казахстанские борчихи стали медалистками чемпионата Азии во Вьетнаме
Джокович о поражении Фонсеке
10:08, Сегодня
Джокович о поражении от Фонсеки: "Не думаю, что сделал что-то неправильно, просто он был лучше"
Каиров рассказал о зарплате футболистов в &quot;Окжетпесе&quot;
09:25, Сегодня
Директор "Окжетпеса" сделал заявление о зарплатах в клубе
Джокович проиграл на РГ
08:49, Сегодня
Новак Джокович проиграл Жоао Фонсеке на "Ролан Гарросе", ведя 2:0 по сетам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: