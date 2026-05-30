Гастроэнтерологи назвали неожиданные причины проблем с кишечником
О менее очевидных факторах, способных повлиять на работу кишечника, рассказали гастроэнтерологи Стефани А. Макэби и Джереми Полман в беседе с изданием HuffPost.
По словам специалистов, одной из причин нарушения пищеварения может быть недостаток сна. Макэби объяснила, что работа толстой кишки связана с циркадными ритмами организма: утром кишечник обычно более активен, а ночью его деятельность замедляется. Нарушение режима сна способно негативно сказаться на этом процессе и повысить риск запора.
Полман отметил, что проблемы с опорожнением кишечника могут быть связаны с приемом некоторых лекарств и добавок. В частности, к запорам способны приводить антигистаминные препараты, а также добавки с кальцием и железом.
Для профилактики запоров врачи рекомендуют:
- соблюдать питьевой режим,
- употреблять достаточное количество клетчатки,
- регулярно заниматься физической активностью;
- спать не менее семи часов в сутки.
Также специалисты советуют не оставлять без внимания длительные или регулярно повторяющиеся проблемы с кишечником.
Кроме того, врачи указали на влияние психологического состояния. По его словам, повышенная тревожность может воздействовать на связь между кишечником и мозгом, изменяя нормальную работу пищеварительной системы. Еще одним фактором риска специалист назвал привычку игнорировать позывы к дефекации, что со временем может способствовать уплотнению каловых масс.
