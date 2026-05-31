Как отличить опасную родинку: советы специалиста

Как отличить опасную родинку: советы специалиста
Новая родинка у взрослого человека требует особого внимания, рассказал врач Дмитрий Буланов. По его словам, изменения невусов могут быть ранним признаком меланомы – одной из самых агрессивных опухолей кожи при позднем выявлении, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что насторожить должны асимметрия, неровные края, неоднородный цвет, увеличение размера, уплотнение, зуд, кровоточивость или любые другие изменения образования. Для самопроверки он рекомендует использовать правило ABCDE, где ключевой показатель – динамика: если родинка меняется, ее необходимо показать врачу.

Также важен принцип "гадкого утенка" – подозрительным считается образование, отличающееся от остальных по виду. Новые или быстро растущие элементы у взрослых также требуют осмотра дерматолога, подчеркнул эксперт.

Отдельно он отметил, что меланома может появляться и на коже без ранее существовавших родинок, включая ладони, стопы и область под ногтями. Солнечные ожоги и интенсивное ультрафиолетовое воздействие повышают риск заболевания, а солярий не является безопасной альтернативой загару.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее неожиданное решение предложил эксперт при головной боли.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
01:16, 05 августа 2024
Опасные родинки: как вовремя распознать рак кожи
Врач объяснил, какие симптомы нельзя списывать на бронхит
23:17, 09 мая 2026
Кашель после простуды может скрывать опасную болезнь
сколько мандаринов в день кушать безопасно
13:17, 28 декабря 2025
Мандарины без вреда: эксперт дал советы для детей и взрослых
