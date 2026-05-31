Как отличить опасную родинку: советы специалиста
В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что насторожить должны асимметрия, неровные края, неоднородный цвет, увеличение размера, уплотнение, зуд, кровоточивость или любые другие изменения образования. Для самопроверки он рекомендует использовать правило ABCDE, где ключевой показатель – динамика: если родинка меняется, ее необходимо показать врачу.
Также важен принцип "гадкого утенка" – подозрительным считается образование, отличающееся от остальных по виду. Новые или быстро растущие элементы у взрослых также требуют осмотра дерматолога, подчеркнул эксперт.
Отдельно он отметил, что меланома может появляться и на коже без ранее существовавших родинок, включая ладони, стопы и область под ногтями. Солнечные ожоги и интенсивное ультрафиолетовое воздействие повышают риск заболевания, а солярий не является безопасной альтернативой загару.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
