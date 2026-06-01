Какой фрукт может помочь сохранить острый ум в старости

Какой фрукт может помочь сохранить острый ум в старости, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 18:34
Ученые выяснили, что экстракт граната, богатый пуникалагином – одним из основных природных полифенолов этого фрукта, – может способствовать здоровому старению и улучшению когнитивных функций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Economista, в исследовании приняли участие люди в возрасте от 55 до 70 лет, которые в течение 12 недель ежедневно принимали экстракт граната. Результаты показали улучшение показателей, связанных с мышлением и исполнительными функциями, а также снижение уровня воспалительных маркеров, которые связывают с возрастными изменениями организма.

Кроме того, у участников, получавших добавку, снизились систолическое артериальное давление и признаки хронического воспаления, повышающего риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нейродегенеративных нарушений.

Исследователи считают, что экстракт граната может стать перспективным средством профилактики возрастного снижения когнитивных способностей, однако для подтверждения результатов необходимы более длительные исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее была раскрыта неочевидная польза мороженого.

