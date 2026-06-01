Названа привычка, которая незаметно ведет к инсульту
Специалист в беседе с Lenta.Ru отметил, что многие люди не контролируют давление регулярно или ограничиваются разовым приемом таблеток, не обращаясь за медицинской помощью. При систематическом повышении давления необходимо наблюдение врача и правильно подобранная терапия.
Также негативно на состоянии сосудов сказываются избыток сладкой пищи, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни. Эти факторы могут способствовать развитию ожирения, диабета и гипертонии, которые повышают риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, врач напомнил об опасности курения и злоупотребления алкоголем. По его словам, эти привычки приводят к нарушениям работы сосудов и сердца, а также негативно влияют на общее состояние организма.
Еще одним фактором риска специалист назвал постоянный стресс. Частые конфликты, эмоциональные перегрузки и бессонница могут провоцировать скачки давления и нарушения сердечного ритма, что увеличивает вероятность развития инсульта.
