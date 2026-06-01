Советы

Названа привычка, которая незаметно ведет к инсульту

какая привычка ведет к инсульту, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 00:31 Фото: magnific.com
Врач-хирург Александр Умнов назвал привычки, которые могут значительно повысить риск инсульта. По его словам, одной из главных ошибок является игнорирование повышенного артериального давления, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с Lenta.Ru отметил, что многие люди не контролируют давление регулярно или ограничиваются разовым приемом таблеток, не обращаясь за медицинской помощью. При систематическом повышении давления необходимо наблюдение врача и правильно подобранная терапия.

Также негативно на состоянии сосудов сказываются избыток сладкой пищи, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни. Эти факторы могут способствовать развитию ожирения, диабета и гипертонии, которые повышают риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, врач напомнил об опасности курения и злоупотребления алкоголем. По его словам, эти привычки приводят к нарушениям работы сосудов и сердца, а также негативно влияют на общее состояние организма.

Еще одним фактором риска специалист назвал постоянный стресс. Частые конфликты, эмоциональные перегрузки и бессонница могут провоцировать скачки давления и нарушения сердечного ритма, что увеличивает вероятность развития инсульта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, какой фрукт может помочь сохранить острый ум в старости.

