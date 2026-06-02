Общество

Спецсоцвыплата до пенсии: могут ли снизить возрастной ценз для казахстанцев

Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года рассказал, могут ли в стране снизить возрастной порог для получения специальных выплат работающим во вредных условиях труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что работники, занятые во вредных и тяжелых производствах, могут получить специальные социальные выплаты с 55 лет. Они поинтересовались, планируется ли снизить данный возрастной порог.

"Такие инициативы не рассматриваются в Министерстве труда. Не планируется, не рассматривается, на повестке дня не стоят такие вопросы. Эта норма принята год назад законодательно, его сейчас пересматривать нет смысла", – заявил в ответ Аскарбек Ертаев.

Однако он не исключил возможность расширения соответствующего перечня профессий.

"Перечень предусматривает 2800 различных профессий по 16 отраслям. Если отраслевой какой-то госорган внесет такое предложение, будет научное подтверждение, что эта профессия имеет опасные условия труда, то перечень будет расширяться", – резюмировал глава Минтруда.

26 января 2026 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК сообщили, что по итогам 2025 года 6289 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

21 апреля 2026 года Аскарбек Ертаев прокомментировал возможность внедрения пожизненных выплат для шахтеров-регрессников.

Оксана Даирова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
