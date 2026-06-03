Простой способ укрепить психику без таблеток: что помогает при тревоге и депрессии

Специалисты финского Университета Оулу выяснили, что для психического здоровья людей среднего возраста важна не только физическая активность, но и ее интенсивность, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам исследования, пишет Oulun yliopisto, умеренные и интенсивные нагрузки помогают эффективнее снижать симптомы тревоги и депрессии, чем легкая активность вроде неспешных прогулок. По словам специалистов, даже 30 минут таких занятий в день могут заметно улучшить эмоциональное состояние.

Также исследователи подчеркнули важность полноценного сна. Недостаток отдыха был связан с более высоким уровнем тревожности и депрессивных симптомов.

В исследовании приняли участие почти 4,5 тыс. человек. Ученые пришли к выводу, что лучшей стратегией для поддержания психического здоровья являются регулярные физические нагрузки средней или высокой интенсивности в сочетании с достаточным количеством сна.

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