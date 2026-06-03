У популярного лекарства для сна выявили опасные побочные эффекты
Как пишет Flinders University со ссылкой на результаты исследования, препарат может улучшать качество сна и снижать проявления обструктивного апноэ, однако при этом ухудшает внимание, замедляет реакцию и снижает качество вождения на следующий день.
В научной работе приняли участие 15 взрослых с апноэ сна, которые проходили тестирование после приема кветиапина и плацебо. Несмотря на улучшение показателей сна, у участников фиксировалось снижение когнитивных функций и повышение риска ошибок при выполнении задач на внимание.
Отмечается, что побочные эффекты, включая сонливость и головокружение, наблюдались у большинства участников. Ученые подчеркивают необходимость осторожного применения препарата и рекомендуют альтернативные методы лечения бессонницы.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ген, который вызывает рак и сокращает жизнь.