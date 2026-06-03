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Наука и технологии

У популярного лекарства для сна выявили опасные побочные эффекты

Лекарство для сна связали с опасными побочными эффектами, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 21:26 Фото: magnific.com
Ученые Университета Флиндерса провели исследование влияния низких доз кветиапина (Seroquel), который нередко используется "не по назначению" как снотворное, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Flinders University со ссылкой на результаты исследования, препарат может улучшать качество сна и снижать проявления обструктивного апноэ, однако при этом ухудшает внимание, замедляет реакцию и снижает качество вождения на следующий день.

В научной работе приняли участие 15 взрослых с апноэ сна, которые проходили тестирование после приема кветиапина и плацебо. Несмотря на улучшение показателей сна, у участников фиксировалось снижение когнитивных функций и повышение риска ошибок при выполнении задач на внимание.

Отмечается, что побочные эффекты, включая сонливость и головокружение, наблюдались у большинства участников. Ученые подчеркивают необходимость осторожного применения препарата и рекомендуют альтернативные методы лечения бессонницы.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ген, который вызывает рак и сокращает жизнь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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