Казахстанцам подсказали, как выбрать один из самых любимых десертов миллионов людей

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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 4 июня 2026 года, предоставили рекомендации для населения по выбору одного из самых любимых десертов миллионов людей – мороженого, сообщает Zakon.kz.

Санврачи отметили, что мороженое – это замороженный сладкий продукт, изготовленный на основе молока или молочных продуктов. "В его состав могут входить молоко, сливки, сахар и различные вкусовые добавки", – напомнили в КСЭК. В связи с этим казахстанцам подсказали, как правильно выбрать мороженое: Проверяйте целостность упаковки.

Обращайте внимание на дату изготовления и срок годности.

Изучайте состав: предпочтительны молоко, сливки и масло.

Не покупайте повторно замороженное мороженое.

Температура хранения должна быть не выше -18°С. Материал по теме Не все так сладко: что нужно знать о мороженом перед покупкой Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Ямилова раскрыла неочевидную пользу мороженого.

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