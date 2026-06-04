Казахстанцам подсказали, как выбрать один из самых любимых десертов миллионов людей
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 4 июня 2026 года, предоставили рекомендации для населения по выбору одного из самых любимых десертов миллионов людей – мороженого, сообщает Zakon.kz.
Санврачи отметили, что мороженое – это замороженный сладкий продукт, изготовленный на основе молока или молочных продуктов.
"В его состав могут входить молоко, сливки, сахар и различные вкусовые добавки", – напомнили в КСЭК.
В связи с этим казахстанцам подсказали, как правильно выбрать мороженое:
- Проверяйте целостность упаковки.
- Обращайте внимание на дату изготовления и срок годности.
- Изучайте состав: предпочтительны молоко, сливки и масло.
- Не покупайте повторно замороженное мороженое.
- Температура хранения должна быть не выше -18°С.
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