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Казахстанцам подсказали, как выбрать один из самых любимых десертов миллионов людей

вафли, мороженое, десерт, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 09:59 Фото: pixabay
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 4 июня 2026 года, предоставили рекомендации для населения по выбору одного из самых любимых десертов миллионов людей – мороженого, сообщает Zakon.kz.

Санврачи отметили, что мороженое – это замороженный сладкий продукт, изготовленный на основе молока или молочных продуктов.

"В его состав могут входить молоко, сливки, сахар и различные вкусовые добавки", – напомнили в КСЭК.

В связи с этим казахстанцам подсказали, как правильно выбрать мороженое:

  • Проверяйте целостность упаковки.
  • Обращайте внимание на дату изготовления и срок годности.
  • Изучайте состав: предпочтительны молоко, сливки и масло.
  • Не покупайте повторно замороженное мороженое.
  • Температура хранения должна быть не выше -18°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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