#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Опасные часы 9 июня: Василиса Володина рассказала, чего избегать

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 11:45 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем стоит заняться и от чего стоит воздержаться 9 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сегодня идеального времени не будет, придется играть с теми картами, что на руках.

"С раннего утра и до 12:00 по московскому времени (до 14:00 по времени Астаны) Луна без курса. Можно заниматься тем, что погоды не сделает. Время нейтральное – никак не звездный час. Обед приготовить никто не мешает, а вот новое дело лучше пока отложить", – написала Василиса в своем Telegram-канале во вторник.

После полудня, как отметила Володина, Луна входит в напряженный аспект с Сатурном – "и нам тоже придется собраться".

"Самое время пойти на принцип или принести жертву ради своей цели. А если цель оказалась "не по зубам" – не грех от нее отказаться. Кстати, зубы сегодня стоит поберечь буквально: срочный поиск стоматолога на таком аспекте – то еще удовольствие", – заключила астролог.

Ранее Василиса Володина предсказала "сезон чудес".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:45, Сегодня
Курс доллара резко вырос на торгах 9 июня
астролог Василиса Володина
10:08, 09 января 2026
"Бросьте соцсети": советы от Василисы Володиной на 9 января
Время действий, а не гармонии: прогноз Василисы Володиной на 7 июня
10:30, 07 июня 2025
Время действий, а не гармонии: прогноз Василисы Володиной на 7 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
22:17, Сегодня
Ислам Чесноков попал в сферу интересов "Крыльев Советов"
Фото: КФФ
21:52, Сегодня
Сборная Казахстана уступила Греции, но пробилась в элитный раунд отбора Евро-2027
Фото: КФФ
21:26, Сегодня
Венгрия и Казахстан объявили стартовые составы на товарищеский матч
Фото: НОК РК
20:58, Сегодня
Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира в Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: