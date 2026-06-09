Опасные часы 9 июня: Василиса Володина рассказала, чего избегать

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем стоит заняться и от чего стоит воздержаться 9 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сегодня идеального времени не будет, придется играть с теми картами, что на руках.

"С раннего утра и до 12:00 по московскому времени (до 14:00 по времени Астаны) Луна без курса. Можно заниматься тем, что погоды не сделает. Время нейтральное – никак не звездный час. Обед приготовить никто не мешает, а вот новое дело лучше пока отложить", – написала Василиса в своем Telegram-канале во вторник.

После полудня, как отметила Володина, Луна входит в напряженный аспект с Сатурном – "и нам тоже придется собраться".

"Самое время пойти на принцип или принести жертву ради своей цели. А если цель оказалась "не по зубам" – не грех от нее отказаться. Кстати, зубы сегодня стоит поберечь буквально: срочный поиск стоматолога на таком аспекте – то еще удовольствие", – заключила астролог.

Ранее Василиса Володина предсказала "сезон чудес".