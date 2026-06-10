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Василиса Володина расписала по часам, когда 10 июня ждать удачи и провалов

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:38 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
В какие часы 10 июня 2026 года все будет удаваться, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сегодня нас ждет целый букет настроений.

"Главное – успевать подстраиваться", – отметила Василиса в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что с раннего утра и до 10:00 по московскому времени (до 12:00 по времени Астаны) Луна все еще под гнетом Сатурна.

"Самое время заставить себя хоть что-нибудь сделать. Зарядка, контрастный душ, полезный – пусть и не самый вкусный – завтрак. Выбирайте сами", – заявила Володина.

Астролог также добавила, что:

  • с 10:00 до 11:00 (с 12:00 до 13:00) стараемся не витать в облаках: сложный аспект Луны с Меркурием располагает к рассеянности, ошибкам и досадным промахам на работе.
  • с 11:00 до 22:00 (с 13:00 до 00:00) – лучшее время суток. Начинания обещают успех. Нужно заявить о себе, принять важное решение, выступить на публике?
  • с 22:00 до 00:00 (с 00:00 до 02:00) не торопимся подводить итоги: напряженное влияние Юпитера создаст иллюзию, что все сделанное – мелочи и ничего не стоит. Не поддаемся на эту провокацию.

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