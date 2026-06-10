Врач раскрыла неожиданные опасности электросамоката для сердца

Российский врач-кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, что катание на электротранспорте бьет по сердечно-сосудистой системе человека сразу с двух сторон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, это происходит через постоянную мелкую вибрацию колес и через моментальные старты с места. Каждое из этих воздействий по отдельности здоровому взрослому человеку особо не страшно. Однако в связке они способны запустить так называемую пароксизмальную тахикардию.

"Это внезапный приступ, при котором пульс без видимой причины разгоняется до 140-220 ударов в минуту и держится на такой отметке от пары секунд до нескольких часов. У здорового взрослого человека сердце в покое стучит 60-80 раз. Во время эпизода обычно ощущается резкий толчок в груди, нехватка воздуха, головокружение, иногда – паника и слабость в ногах", – объясняет Бонадыкова.

Главная причина происходящего – вегетативная нервная система. Это "автопилот" организма, который без участия сознания управляет пульсом, давлением, дыханием и работой кишечника. Постоянная мелкая тряска от неровного асфальта раздражает рецепторы во внутренних органах и заставляет нервную систему включать режим "бей или беги".

Сердцу поступает команда биться чаще, сосуды сужаются, давление подскакивает. У людей с уже существующими, но пока не выявленными нарушениями ритма этот сигнал нередко становится спусковым крючком для приступа.

Отдельная история – кнопка ускорения. У большинства моделей разгон до 25 км/ч занимает всего две-три секунды. За это время в кровь выбрасывается порция адреналина – гормона, который готовит тело к опасности. Адреналин повышает возбудимость клеток сердечной мышцы и облегчает запуск аритмии.

"На приемах мы регулярно встречаем молодых пациентов 25-35 лет, которые приходят с жалобами на "трепетание" в груди после поездок. Чаще всего это люди, никогда раньше не жаловавшиеся на сердце. Они даже не подозревают, что ежедневный путь до работы превратился в стресс-тест для миокарда. Особенно высоки риски у тех, кто едет натощак, после кофе или энергетика, в жару или после бессонной ночи", – сказала кардиолог.

Опасность многократно возрастает у людей с пролапсом митрального клапана, синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (это врожденная особенность проведения нервного импульса в сердце), повышенной функцией щитовидной железы, скрытым воспалением сердечной мышцы после перенесенного ОРВИ.

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