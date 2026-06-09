Скрытая угроза для улыбки: стоматолог назвал опасные продукты
В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что одним из таких продуктов являются сухофрукты. Изюм, финики, курага и чернослив содержат большое количество природных сахаров и обладают липкой текстурой, из-за чего их частицы надолго задерживаются на поверхности зубов и создают благоприятную среду для размножения бактерий.
Также стоматолог посоветовал с осторожностью употреблять кислые фрукты и ягоды. Лимоны, апельсины, грейпфруты, смородина и кислые яблоки при частом употреблении способны постепенно ослаблять эмаль и повышать чувствительность зубов. Аналогичный эффект оказывают газированные напитки, включая варианты без сахара, поскольку содержащиеся в них кислоты изменяют кислотно-щелочной баланс в полости рта.
В список потенциально вредных продуктов эксперт включил чипсы, сухарики и крекеры. После пережевывания они превращаются в крахмалистую массу, которая может оставаться между зубами, особенно если после перекуса не проводится полноценная гигиена полости рта.
Кроме того, негативное влияние на зубы могут оказывать маринованные овощи и кислые соусы. Поляков отметил, что для сохранения здоровья зубов важно не только следить за рационом, но и соблюдать простые правила ухода: после кислой пищи пить воду, не чистить зубы сразу после ее употребления и регулярно использовать зубную нить или межзубные ершики.
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