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Скрытая угроза для улыбки: стоматолог назвал опасные продукты

Стоматолог предупредил о продуктах, которые ежедневно вредят зубам, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 01:18 Фото: magnific.com
Стоматолог-хирург Кирилл Поляков рассказал о том, что не только сладости могут навредить зубам, но и те, что многие считают полезными, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что одним из таких продуктов являются сухофрукты. Изюм, финики, курага и чернослив содержат большое количество природных сахаров и обладают липкой текстурой, из-за чего их частицы надолго задерживаются на поверхности зубов и создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Также стоматолог посоветовал с осторожностью употреблять кислые фрукты и ягоды. Лимоны, апельсины, грейпфруты, смородина и кислые яблоки при частом употреблении способны постепенно ослаблять эмаль и повышать чувствительность зубов. Аналогичный эффект оказывают газированные напитки, включая варианты без сахара, поскольку содержащиеся в них кислоты изменяют кислотно-щелочной баланс в полости рта.

В список потенциально вредных продуктов эксперт включил чипсы, сухарики и крекеры. После пережевывания они превращаются в крахмалистую массу, которая может оставаться между зубами, особенно если после перекуса не проводится полноценная гигиена полости рта.

Кроме того, негативное влияние на зубы могут оказывать маринованные овощи и кислые соусы. Поляков отметил, что для сохранения здоровья зубов важно не только следить за рационом, но и соблюдать простые правила ухода: после кислой пищи пить воду, не чистить зубы сразу после ее употребления и регулярно использовать зубную нить или межзубные ершики.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, какие болезни могут резко обостриться в жару.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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