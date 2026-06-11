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Когда экран становится угрозой: тревожные признаки цифровой перегрузки у детей

Детям грозят проблемы со сном и концентрацией из-за гаджетов, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 18:13 Фото: magnific.com
Невролог Дмитрий Макаров рассказал о том, что чрезмерное увлечение смартфонами, планшетами и короткими видеороликами способно негативно сказаться на состоянии нервной системы ребенка, сообщает Zakon.kz.

Постоянное взаимодействие с цифровыми устройствами, пишут "Известия", может вызывать нарушения сна, ухудшение способности концентрироваться, повышенную тревожность и даже провоцировать появление нервных тиков. Специалист отметил, что современные гаджеты создают для детского организма значительную сенсорную нагрузку, к которой нервная система не всегда готова.

По словам врача, причиной подобных изменений становится сочетание сразу нескольких раздражителей: стремительно сменяющихся изображений, ярких визуальных эффектов, громких звуков и непрерывного потока информации. Такое воздействие поддерживает нервную систему в состоянии постоянного возбуждения, повышает эмоциональное напряжение и мешает полноценному восстановлению. В результате ребенок может становиться более беспокойным, раздражительным, эмоционально неустойчивым и испытывать трудности с засыпанием.

Особенно неблагоприятное влияние оказывает динамичный контент в формате коротких видео. Он формирует привычку к быстрой смене стимулов, из-за чего детям становится сложнее сосредотачиваться на занятиях, требующих усидчивости и внимания, таких как чтение, учеба или творческая деятельность. Наиболее чувствительными к подобному воздействию считаются дети младше пяти лет, поскольку в этот период активно формируются нейронные связи, отвечающие за развитие речи, памяти, внимания, эмоционального контроля и социальных навыков.

Эксперт предупреждает, что чрезмерное экранное время может сопровождаться такими симптомами, как частое моргание, непроизвольные подергивания, навязчивые движения, проблемы со сном, ухудшение концентрации и задержка речевого развития. При появлении стойких тиков, судорог, выраженных нарушений сна, резких изменений поведения или заметного отставания в развитии необходимо обратиться к специалисту. При этом многие последствия цифровой перегрузки поддаются коррекции, если своевременно ограничить использование гаджетов и уделять больше внимания физической активности, живому общению, чтению и развивающим занятиям.

Ранее сообщалось, почему USB-устройства перестают работать.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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