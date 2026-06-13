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Советы

Названы знаки зодиака, которые перестанут крутиться "как белка в колесе"

Белка, скейт, радость, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 05:39 Фото: magnific
С 13 июня 2026 года три знака зодиака испытают чувство счастья, которого не испытывали уже давно. Когда Венера образует квадрат с Хироном, они узнают новый и непростой подход к любви и удовольствию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, одна из вещей, которая действительно убивает радость, – это постоянное повторение одного и того же без каких-либо изменений. В этот день некоторые астрологические знаки поймут, что ключ к счастью – это освобождение от рутины.

Овен

Радость вновь врывается в вашу жизнь после короткого перерыва, который, как казалось, никогда не закончится. В субботу, во время квадратуры Венеры и Хирона, у вас появится шанс осознать, что вы сами создаете или разрушаете свою радость. Конечно, другие люди влияют на ваше настроение, но в конечном итоге все зависит от вас. Внезапно окружающие мгновенно начинают тянуться к вашему позитивному настрою и дружелюбию. Вы перестаете быть напряженным.

Дева

Если что-то и мешало вам в полной мере ощутить радость, так это ваша собственная неспособность принять себя таким, какой вы есть. Вы всегда слишком сильно давили на себя. Вы склонны к чрезмерной критичности и уделяете гораздо больше внимания своим недостаткам, чем достоинствам. Однако в субботу, благодаря квадрату Венеры к Хирону, вы сможете убедиться, что любовь к себе – это не просто модный термин. Это реальное явление, способное спасать жизни, и вы, наконец, начинаете его практиковать.

Рыбы

То, что вам удалось преодолеть, просто поразительно. Теперь вы понимаете, что нужно немедленно остановиться. Самое замечательное, что вы видите все и активно что-то предпринимаете. Вы не просто сидите сложа руки, позволяя жизни происходить с вами. Вы используете эту энергию, чтобы создать счастье для себя. Именно это открывает шлюзы для любви и крепкой дружбы.

Ранее астрологи пообещали конец трудных времен трем знакам зодиака.

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Аксинья Титова
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