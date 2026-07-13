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Названы три знака зодиака, которые станут главными любимчиками Вселенной совсем скоро

Прыжок, природа, небо, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 05:30 Фото: pexels
13 июля 2026 года три знака зодиака вступят в период невероятной удачи. Квадрат Венеры к Урану – сложный транзит, но именно он помогает некоторым знакам обрести везение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит в жизни, они встанут на лучший путь.

Дева

Когда Венера образует квадрат с Ураном, вы можете избежать чего-то, что поначалу казалось хорошей идеей, но оказалось явным тревожным сигналом. Этот транзит помогает отступить, прежде чем совершить серьезную ошибку. Такие умные ходы сигнализируют Вселенной о том, что вы готовы и заслуживаете удачи.

Стрелец

Сегодня у вас есть шанс попробовать что-то совершенно новое. Вы больше не позволите страху вас сдерживать. Раньше вы могли отступать из-за тревоги или стеснения, но сегодня вы набираетесь смелости. Именно эта смелость притягивает к вам самую большую удачу за последнее время.

Водолей

Даже когда все идет не по плану, вы все равно способны извлечь из ситуации важные уроки. Доверьтесь своей интуиции, она направляет вас в правильном направлении. Возможно, вы не ожидали, что удача обрушится на вас так благосклонно, но ваша благодарность за это все равно искренна и приносит невероятное удовлетворение.

Ранее были названы знаки зодиака, которых ждут неожиданные, но приятные повороты судьбы.

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Аксинья Титова
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