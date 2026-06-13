Когда 13 июня ждать денег и хороших новостей: прогноз Василисы Володиной

Самыми продуктивными сегодня, 13 июня 2026 года, будут раннее утро и вечер. Об этом заявила известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале она отметила, что до 10:00 по московскому времени (до 12:00 по времени Астаны) на небе еще держится удачный аспект Луны и Юпитера.

"Стоит проверить почту и баланс карты: вдруг придут хорошие новости", – уточнила Василиса.

По ее словам, с 10:00 до 16:00 (с 12:00 до 18:00) – Луна без курса.

"Самое время посвятить домашним заботам, прогулке или отдыху", – считает Володина.

Она добавила, что вечер под покровительством Сатурна потребует думать о пользе и материальных выгодах.

"Идеально подойдет для поиска недвижимости, планов по балкону или старту ремонта на даче", – подчеркнула астролог.

Вместе с тем Василиса поделилась астропалитрой на следующую неделю – 15-21 июня.

"Венера во Льве готова настаивать на своем. Носите на удачу оттенки розово-оранжевого – от персика до светлой охры", – уточнила Володина.

Что ждет каждый знак зодиака 13 июня 2026 года, можете узнать здесь.