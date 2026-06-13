Диетолог назвала продукты, которые помогают уменьшить объем талии
Диетолог Регина Ахуньянова рассказала, какие продукты помогают улучшить пищеварение и уменьшить дискомфорт, пишет "Доктор Питер".
По словам специалиста, вздутие могут вызывать избыточное газообразование, нарушения работы кишечника, воспаление слизистой и особенности микробиоты.
Для борьбы с этой проблемой врач рекомендует включить в рацион пять продуктов.
Первым в списке оказался имбирь. Он помогает улучшить моторику желудка и кишечника, благодаря чему пища быстрее продвигается по желудочно-кишечному тракту и меньше подвергается брожению.
Также полезной считается куркума. Содержащийся в ней куркумин способствует снижению воспалительных процессов в кишечнике и поддерживает здоровье слизистой.
Кроме того, диетолог советует употреблять квашеную капусту. Она содержит вещества, которые поддерживают полезную микрофлору кишечника и способствуют более комфортному пищеварению.
В список вошло и кимчи – ферментированное блюдо из пекинской капусты. По словам врача, продукт содержит полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.
Замыкают пятерку ферментированные овощи, такие как морковь, свекла, кабачки, помидоры и редис. Пробиотики и органические кислоты в их составе помогают улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота.
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