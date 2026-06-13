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Советы

Диетолог назвала продукты, которые помогают уменьшить объем талии

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 16:18 Фото: magnific
Если живот к вечеру заметно увеличивается, а утром снова становится меньше, причина может быть не в лишнем весе, а во вздутии, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Регина Ахуньянова рассказала, какие продукты помогают улучшить пищеварение и уменьшить дискомфорт, пишет "Доктор Питер".

По словам специалиста, вздутие могут вызывать избыточное газообразование, нарушения работы кишечника, воспаление слизистой и особенности микробиоты.

Для борьбы с этой проблемой врач рекомендует включить в рацион пять продуктов.

Первым в списке оказался имбирь. Он помогает улучшить моторику желудка и кишечника, благодаря чему пища быстрее продвигается по желудочно-кишечному тракту и меньше подвергается брожению.

Также полезной считается куркума. Содержащийся в ней куркумин способствует снижению воспалительных процессов в кишечнике и поддерживает здоровье слизистой.

Кроме того, диетолог советует употреблять квашеную капусту. Она содержит вещества, которые поддерживают полезную микрофлору кишечника и способствуют более комфортному пищеварению.

В список вошло и кимчи – ферментированное блюдо из пекинской капусты. По словам врача, продукт содержит полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.

Замыкают пятерку ферментированные овощи, такие как морковь, свекла, кабачки, помидоры и редис. Пробиотики и органические кислоты в их составе помогают улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала о том, что жаркая погода может быть опасна не только из-за риска обезвоживания или длительного пребывания под солнцем, но и из-за переедания. 

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Айсулу Омарова
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