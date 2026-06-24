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Природное снотворное? Диетолог назвала продукт, который рекомендуют есть на ужин

продукты, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 23:41 Фото: magnific
Мясо индейки может помочь организму легче подготовиться ко сну. Диетологи объясняют это высоким содержанием триптофана – аминокислоты, которая участвует в выработке серотонина и мелатонина, влияющих на настроение и качество ночного отдыха, сообщает Zakon.kz.

По словам диетолога Елены Желяниной, индейка содержит триптофан – аминокислоту, участвующую в выработке серотонина и мелатонина, которые помогают регулировать настроение, сон и биологические ритмы, пишет "Доктор Питер".

Индейка считается легким источником белка и хорошо подходит для ужина. Специалист отмечает, что триптофан лучше усваивается в сочетании со сложными углеводами – например, гречкой, бурым рисом или киноа. Такое сочетание помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижает риск ночных пробуждений.

Также индейку рекомендуют сочетать с овощами и зеленью. Наиболее подходящие способы приготовления – запекание, тушение, приготовление на пару или методом су-вид. Жирные и жареные блюда вечером лучше ограничить, поскольку они дольше перевариваются и могут ухудшать качество сна.

При этом специалисты подчеркивают, что индейка не действует как снотворное. Ее влияние на сон связано с общим рационом, режимом питания и образом жизни. Для лучшего эффекта ужинать рекомендуется за 2-3 часа до сна и соблюдать стабильный режим отдыха.

Ранее диетолог рассказала, что нельзя есть с шашлыком.

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Айсулу Омарова
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