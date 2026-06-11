Одна ошибка за столом может усилить действие жары

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала о том, что жаркая погода может быть опасна не только из-за риска обезвоживания или длительного пребывания под солнцем, но и из-за переедания, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что в жару организм тратит значительные ресурсы на поддержание нормальной температуры тела. На этом фоне обильные приемы пищи создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, из-за чего люди чаще сталкиваются с тяжестью в животе, вздутием, сонливостью и дискомфортом.

Врач отметила, что переедание также может усиливать риск обезвоживания. Для переваривания пищи организму требуется вода, особенно если речь идет о жирных, жареных и других тяжелых блюдах. При недостаточном потреблении жидкости это может негативно сказаться на самочувствии.

Еще одной причиной отказаться от чрезмерного питания в жару специалист назвала пищевой термогенез – процесс выработки тепла во время переваривания пищи. Чем больше человек съедает, тем больше тепла производит организм. В сочетании с высокой температурой воздуха это может привести к перегреву, слабости и даже повысить риск теплового удара.

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