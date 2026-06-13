Названы четыре знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены в любви

С 13 июня по 9 июля 2026 года планета любви Венера будет находиться во Льве, и этот период можно назвать по-настоящему королевским. Четыре знака зодиака не смогут остаться в стороне, передает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, планета любви, притяжения и гармонии в знаке, который связан с самовыражением, театральностью и смелостью, усиливает желания и делает чувства более яркими и заметными. Романтическая энергия в это время становится громкой, уверенной и открытой. Возникает стремление к искренности, внутренней свободе и проявлению себя без ограничений.

Под влиянием этого транзита у многих усиливается потребность в внимании и эмоциональной вовлеченности, а также тяга к ярким жестам и открытым проявлениям симпатии. Однако наиболее сильно эта энергия проявится у четырех знаков Зодиака, для которых период может стать поворотным в личной жизни и внутреннем состоянии.

Лев

Для Львов начинается период повышенного внимания и внутреннего раскрытия. Усиливаются темы любви, притяжения и личного магнетизма. Возникает потребность проявлять себя ярко и не скрываться от взглядов окружающих. Это время, когда видимость может приносить признание и новые возможности.

Многие Львы могут задуматься об обновлении образа или изменениях, которые помогут чувствовать себя увереннее и свободнее. Эмоциональная открытость способствует внутреннему исцелению и позволяет по-новому взглянуть на прошлый опыт. Уверенность усиливается, и это помогает притягивать нужные события и людей без лишних усилий.

Водолей

Водолеи особенно остро почувствуют влияние этого периода в сфере отношений. Партнерства становятся более эмоционально насыщенными и могут приносить как яркие переживания, так и важные осознания. В это время важно не избегать откровенных разговоров и не закрываться от чувств.

Защитные реакции, связанные с гордостью или дистанцией, могут мешать сближению и решению давних вопросов. Однако именно сейчас возможны важные изменения как в романтических, так и в дружеских связях. Станет очевиднее, какие отношения действительно имеют ценность и перспективу, а где связь уже исчерпала себя.

Телец

Для Тельцов усиливается фокус на близких отношениях, семье и эмоциональной привязанности. Внутренние переживания выходят на первый план, помогая лучше понять собственные потребности. Появляется возможность более открыто выражать чувства и прояснять важные вопросы в отношениях.

Это период, когда особенно важны искренность и честность в общении с близкими людьми. Стоит уделять больше внимания глубоким и значимым связям, сокращая влияние поверхностного общения. Возникает потребность в стабильности, тепле и эмоциональной безопасности, а также в окружении, которое поддерживает уязвимость и искренность.

Скорпион

Для Скорпионов наступает момент, когда важно выйти из тени и проявить себя более открыто. Обычно сдержанный характер может уступить место стремлению показать свои способности и идеи миру. Это благоприятное время для профессионального роста, новых знакомств и расширения социальных связей.

Через общение и взаимодействие с другими людьми могут открыться неожиданные возможности. Появляются перспективы, которые ранее могли казаться недоступными или непривычными. Важно быть готовыми к изменениям и не бояться выходить за пределы привычного сценария, поскольку именно это может привести к значимому развитию.

Ранее астролог назвала четыре знака зодиака, чья жизнь круто изменится в июне.