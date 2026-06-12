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Что посмотреть: 30 самых жутких фильмов о серийных убийцах в истории

Актеры, сцена, машина, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 08:44 Фото: кадр из фильма "Монстр"
Фильмы о серийных убийцах занимают особое место в кино: они соединяют психологическое напряжение с исследованием самых жутких проявлений человеческой природы, сообщает Zakon.kz.

Портал Лайфхакер сделал подборку из 30 самых пугающих кинокартин, представленных журналом Entertainment Weekly. В нее вошли фильмы о реальных маньяках и вымышленные истории, включая слэшеры.

Первое место занимает "Молчание ягнят", где Энтони Хопкинс гениально воплотил образ каннибала Ганнибала Лектера. По сюжету молодая сотрудница ФБР (Джоди Фостер) пытается выйти на след убийцы по прозвищу Буффало Билл и обращается за помощью к Лектеру, сидящему в тюрьме. Это пример хоррора, получившего "Оскар" за лучший фильм.

На второй позиции оказался "Зодиак" Дэвида Финчера с Робертом Дауни – младшим, Джейком Джилленхолом и Марком Руффало. В центре сюжета – детектив, журналист и карикатурист, которые пытаются вычислить серийного убийцу, годами играющего с полицией через зашифрованные письма.

Третье место занимает классика Альфреда Хичкока"Психо". Хотя сюжетные повороты давно известны, картина по-прежнему способна удивить. История начинается с того, как секретарша похищает крупную сумму денег и отправляется к своему возлюбленному, но из-за ливня останавливается в уединенном мотеле. Это решение становится роковым.

Четвертую строчку занял "Монстр" с Шарлиз Терон, получившей "Оскар" за роль Эйлин Уорнос – реальной серийной убийцы из Флориды. Критики отмечают, что фильм довольно тяжелый, но он показывает героиню с неожиданной человеческой стороны.

Вот полный список этих фильмов:

  1. "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1990).
  2. "Зодиак" (Zodiac, 2007).
  3. "Психо" (Psycho, 1960).
  4. "Монстр" (Monster, 2003).
  5. "Воспоминания об убийстве" (Salinui chueok, 2003).
  6. "Ночь охотника" (The Night of the Hunter, 1955).
  7. "Исчезновение" (Spoorloos, 1988).
  8. "М убийца" (M – Eine Stadt sucht einen Mörder, 1931).
  9. "Подглядывающий" (Peeping Tom, 1960).
  10. "Семь" (Se7en, 1995).
  11. Исцеление" (Cure, 1997).
  12. "Охотник на людей" (Manhunter, 1986).
  13. "Техасская резня бензопилой" (The Texas Chain Saw Massacre, 1974).
  14. "Пустоши" (Badlands, 1973).
  15. "Крик" (Scream, 1996).
  16. "Американский психопат" (American Psycho, 2000).
  17. "Я видел дьявола" (Akmareul boattda, 2010).
  18. "Хэллоуин" (Halloween, 1978).
  19. "Страх" (Angst, 1983).
  20. "Ужас в опере" (Opera, 1987).
  21. "Доказательство смерти" (Death Proof, 2007).
  22. "Маньяк" (Maniac, 1980).
  23. "Генри: Портрет серийного убийцы" (Henry: Portrait of a Serial Killer, 1986).
  24. "Ублюдок" (Creep, 2014).
  25. "Человек кусает собаку" (C’est arrivé près de chez vous, 1992).
  26. "Куски" (Mil gritos tiene la noche, 1982).
  27. "Под маской: Восхождение Лесли Вернона" (Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, 2006).
  28. "Порок" (Frailty, 2001).
  29. "Риллингтон Плейс, дом 10" (10 Rillington Place, 1970).
  30. "Обещание" (The Pledge, 2000).

Ранее мы представили подборку из 11 атмосферных фильмов про лето в городе, а также о 10 недавних фильмах и сериалах, которые вы могли пропустить.

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Аксинья Титова
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