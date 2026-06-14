Готовьтесь к любви: гороскоп для всех знаков на 14 июня

Астрологи поделились гороскопом на воскресенье, 14 июня 2026 года. Что подготовили для вас звезды – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то сегодня он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать. Впрочем, ситуация может складываться так, что Овен невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Телец разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Телец не прогадает.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня работоспособность Близнецов может удивить даже их самих, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Близнецы смогут сосредоточиться на ней и в итоге подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Близнецам как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Близнецы будут демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Рака к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня идеальный день для того, чтобы Рак подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Льва будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве необходимо настроиться на работу, однако сделать это ей будет нелегко. День потребует от нее концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Дева готова продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить ее из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что она запланировала, Деве следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором она может запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Деве, чтобы свернуть сегодня горы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы будут стремиться к искреннему общению. Обычные поверхностные разговоры могут их раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если они хотят узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Весам не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Весов, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиону может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Скорпион. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя. Если Скорпион не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу не ставить перед собой никаких новых грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Стрельцу взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня контакты Козерога с окружающими будут сведены к минимуму. И виноват в этом в первую очередь сам Козерог – ему будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же он все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: его раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня полагаться только на себя: лучше всего ему в этот день будут удаваться те дела, где он действует в одиночку.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей поймет смысл выражения «Вся жизнь – театр», ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Водолея весь день, заставляя его вести себя соответственно – то есть демонстративно. Более того, Водолей способен сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Водолею не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня звезды гороскопа обещают Рыбам тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Рыбам не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Рыбам сегодня необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.