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Советы

Каких витаминов и микроэлементов чаще всего не хватает детям летом

Каких витаминов и микроэлементов чаще всего не хватает детям летом, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 07:14 Фото: magnific.com
Аллерголог-иммунолог Екатерина Портняга рассказала, что у детей летом могут возникать дефициты важных микроэлементов, сообщает Zakon.kz.

"Газете.Ru" она объяснила, что наиболее распространенной проблемой остается недостаток витамина D. Даже в солнечные месяцы его уровень может быть низким из-за использования солнцезащитных средств и недостаточного пребывания детей на улице в часы активного солнца.

Кроме того, в жаркую погоду возрастает риск дефицита магния и калия. Эти микроэлементы активно теряются вместе с потом во время подвижных игр, занятий спортом и других физических нагрузок.

Врач также отметила, что летом дети могут недополучать цинк и витамины группы B. Недостаток цинка иногда связан с особенностями его усвоения, а витамины группы B расходуются быстрее в период активного роста и под воздействием солнечного излучения.

При этом Портняга подчеркнула, что здоровому ребенку с полноценным и разнообразным рационом обычно не требуются поливитаминные комплексы. Исключением является витамин D, который во многих регионах рекомендуется принимать профилактически. При подозрении на дефицит витаминов специалист советует сначала пройти обследование и только после этого подбирать необходимые препараты вместе с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее диетолог назвала продукты, которые помогают уменьшить объем талии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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