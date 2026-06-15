Каких витаминов и микроэлементов чаще всего не хватает детям летом

Аллерголог-иммунолог Екатерина Портняга рассказала, что у детей летом могут возникать дефициты важных микроэлементов, сообщает Zakon.kz.

"Газете.Ru" она объяснила, что наиболее распространенной проблемой остается недостаток витамина D. Даже в солнечные месяцы его уровень может быть низким из-за использования солнцезащитных средств и недостаточного пребывания детей на улице в часы активного солнца.

Кроме того, в жаркую погоду возрастает риск дефицита магния и калия. Эти микроэлементы активно теряются вместе с потом во время подвижных игр, занятий спортом и других физических нагрузок.

Врач также отметила, что летом дети могут недополучать цинк и витамины группы B. Недостаток цинка иногда связан с особенностями его усвоения, а витамины группы B расходуются быстрее в период активного роста и под воздействием солнечного излучения.

При этом Портняга подчеркнула, что здоровому ребенку с полноценным и разнообразным рационом обычно не требуются поливитаминные комплексы. Исключением является витамин D, который во многих регионах рекомендуется принимать профилактически. При подозрении на дефицит витаминов специалист советует сначала пройти обследование и только после этого подбирать необходимые препараты вместе с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее диетолог назвала продукты, которые помогают уменьшить объем талии.