Натуральное средство от комаров нашли ученые

Масло кошачьей мяты эффективно защищает от укусов комаров. Такое заявление сделали ученые из Уганды и Великобритании. Они определили, что результат не хуже, чем от средства с высоким содержанием химических веществ, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования представлены на конференции Общества экспериментальной биологии во Флоренции.

Кошачья мята славится тем, что вызывает необычную реакцию у кошек благодаря веществу непеталактону. Это соединение также обладает выраженными репеллентными свойствами. Ученые решили проверить, может ли оно стать доступной альтернативой дорогим средствам защиты от комаров.

Сначала исследователи подтвердили эффективность масла кошачьей мяты в лабораторных условиях, а затем провели полевые испытания в восточной Уганде. Добровольцы наносили на кожу лосьоны с 2% или 6% масла кошачьей мяты и специальное средство. После этого ученые считали, сколько комаров садилось на участников.

Оказалось, что лосьон с 6% масла кошачьей мяты защищал от комаров так же эффективно, как фирменное средство. Препарат с 2% масла значительно снижал количество укусов, хотя немного уступал химическому репелленту.

По словам авторов работы, разработка особенно важна для сельских районов Уганды, где заводские средства защиты слишком дорогие. А масло кошачьей мяты можно производить из местного сырья, что позволит сделать репеллент дешевле.

Независимые эксперты отмечают, что такие средства могут стать полезным дополнением к борьбе с малярией. Однако эффективность репеллентов зависит от регулярности их применения, да и полностью заменить другие меры защиты, например, противомоскитные сетки, они не смогут.

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