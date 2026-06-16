Названы знаки зодиака, которые искупаются в лучах славы совсем скоро
Как пишет YourTango, для этих знаков зодиака всплеск удачи приходит в самый подходящий момент.
Рыбы
Вы верите в свою удачу, и поэтому во вторник она будет сопутствовать вам повсюду. Вам очень нравится возможность проявлять себя как художник, и то, чем вы займетесь 16 июня, способно отвлечь вас от повседневности, словно ментальный отпуск. Вы настолько поглощены тем, что создаете во время прямого движения Юпитера, что полностью погружаетесь в любовь ко всему происходящему.
Лев
Вы всегда верили, что в вашей жизни обязательно произойдет что-то хорошее. Во время прямого движения Юпитера вы увидите, как это воплотится в реальность. Настало время действовать. Не упустите этот счастливый момент. Благодаря тому, что вы справляетесь с вызовом, который бросают вам ваши амбиции, Вселенная приходит вам на помощь.
Дева
В период прямого движения Юпитера удача проявляется в том, что вы внезапно становитесь открыты для новых идей. Обычно вы довольно консервативны, но не во вторник. Сейчас вас тянет к чему-то захватывающему и новому. Впервые за долгое время вы понимаете, что было бы здорово что-нибудь изменить, даже если это означает привыкание к чему-то незнакомому. Так вы открываете дверь к богатству.
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