Названы знаки зодиака, которые искупаются в лучах славы совсем скоро

16 июня 2026 года три знака зодиака испытают на себе настоящую удачу. Во время прямого движения Юпитера везение будет просто литься рекой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, для этих знаков зодиака всплеск удачи приходит в самый подходящий момент.

Рыбы

Вы верите в свою удачу, и поэтому во вторник она будет сопутствовать вам повсюду. Вам очень нравится возможность проявлять себя как художник, и то, чем вы займетесь 16 июня, способно отвлечь вас от повседневности, словно ментальный отпуск. Вы настолько поглощены тем, что создаете во время прямого движения Юпитера, что полностью погружаетесь в любовь ко всему происходящему.

Лев

Вы всегда верили, что в вашей жизни обязательно произойдет что-то хорошее. Во время прямого движения Юпитера вы увидите, как это воплотится в реальность. Настало время действовать. Не упустите этот счастливый момент. Благодаря тому, что вы справляетесь с вызовом, который бросают вам ваши амбиции, Вселенная приходит вам на помощь.

Дева

В период прямого движения Юпитера удача проявляется в том, что вы внезапно становитесь открыты для новых идей. Обычно вы довольно консервативны, но не во вторник. Сейчас вас тянет к чему-то захватывающему и новому. Впервые за долгое время вы понимаете, что было бы здорово что-нибудь изменить, даже если это означает привыкание к чему-то незнакомому. Так вы открываете дверь к богатству.

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