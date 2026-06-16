Астрологи пообещали долгожданное облегчение в жизни трех знаков зодиака

После 16 июня 2026 года жизнь трех знаков зодиака наконец-то станет проще. Во время фазы растущей Луны в Раке они воплотят в жизнь свои мечты и намерения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, три знака зодиака вступают в новую эру стабильности, и это благодаря тому, что они сами проложили себе путь.

Рак

Во время фазы растущей Луны в вашем знаке вы обнаружите, что дом – это место вашей безопасности и счастья. В этот период лунного транзита вы начинаете понимать, что ваши желания относительно жизни не являются чем-то из ряда вон выходящим. Вы не просите Вселенную о чем-то невозможном. Вы сами создаете себе стабильность.

Телец

Во время фазы растущей Луны в Раке вы разглядите то, что приносит вам счастье, и станете придерживаться этого. Вас не тянет разрушить свою жизнь или усложнить себе задачу. Вам нравится простота, и это вам на пользу. Хотя вы не относитесь к жизни слишком серьезно, но умеете распознавать то, что приносит вам наибольшее удовлетворение.

Козерог

Вы знаете, что в последнее время стресс настолько вас одолел, что вы чувствуете себя неуверенно во всем. Так жить нельзя, и вы это тоже понимаете. Что-то должно измениться, если вы хотите жить легче. К счастью, растущая Луна в Раке оказывает успокаивающее и центрирующее воздействие. Вы обнаружите, что после завершения этого разговора вы открываете врата в новую эру стабильности и покоя.

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